Ricciardo : Perdre la cinquième place aurait été une claque

L'équipe Renault était arrivée au Grand Prix d'Abu Dhabi en ayant besoin de ne pas perdre trop de terrain sur Toro Rosso si elle voulait garder sa place au classement. Et bien que Daniil Kvyat ait fini devant les deux Renault, ce n'était pas suffisant pour placer l'équipe italienne devant. Daniel Ricciardo, qui a franchi la ligne d'arrivée 11e, deux places derrière Kvyat, pense qu'il était important de ne pas finir une saison faite de hauts et de bas sur une déception.

"Je pense que ça aurait été une claque", a-t-il admis lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur l'importance de cet objectif. "Je sais que c'est [un coup dur] sur le plan financier. Et vous mettez ces pertes financières sur une perte de motivation, et nous n'avions pas besoin de ça. Utilisons ceci comme du positif et disons-nous 'OK les gars, on a évité une balle. Évitons toutes les balles l'an prochain et déchirons tout !'"

Bien que Renault semblait en lutte pour marquer de nombreux points à Abu Dhabi, Ricciardo explique que tout s'est mal passé lorsqu'il a chaussé les gommes dures : "Les pneus durs ont tué ma course. Nous n'avions pas du tout de rythme avec. Et c'est une de ces choses que l'on sait tout de suite, en tant que pilote. Nous faisons des tests parfois pendant sept ou huit tours, mais il suffit d'un seul tour pour savoir comment va être la voiture et je l'ai senti dès le virage 8. Je pense que c'était lors du tour de sortie avec le pneu dur."

"Mon instinct me disait que ça allait être un relais assez mauvais, mais je ne l'ai pas directement dit à la radio. Je ne voulais pas être négatif dès le premier tour. Mais après plusieurs tours, j'ai dit 'les gars, on ne va nulle part'. Nous avons alors suivi une stratégie à deux arrêts. Le tendre était bien meilleur, mais on l'a mis un peu trop tard."

Ricciardo explique que lui et Renault devaient réussir à comprendre pourquoi le dur n'a pas fonctionné avant la pause hivernale : "Je ne voulais pas lâcher. Je voulais comprendre pourquoi le dur ne fonctionnait pas, et pourquoi on l'avait mis. Ce n'était pas notre premier plan stratégique. Mais nous allons avoir notre pause. Je crois qu'il est important, durant l'hiver, de garder l'esprit de l'équipe positif. Nous avons été sous le niveau voulu durant la majeure partie de l'année, mais ça ne doit pas les affecter. Je pense que si c'est le cas, nous n'avancerons pas l'an prochain. On va continuer à faire brûler la flamme !"