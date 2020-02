Ricciardo pense avoir tiré le maximum de la Renault à Barcelone

Daniel Ricciardo a conclu la dernière journée d'essais hivernaux de Barcelone au troisième rang avec un chrono de 1'16"276, qui lui a valu d'occuper la tête à la mi-journée. L'Australien revient sur sa dernière demi-journée de tests, puisqu'il a laissé le volant à Esteban Ocon l'après-midi, et juge qu'il n'aurait pas pu aller beaucoup plus vite, confirmant que Renault a montré son plein potentiel en Espagne.

"Il y a cette partie où vous êtes réservé parce que ce ne sont des essais et qu'on avait les pneus C5", explique Ricciardo, qui ne se fait pas non plus d'illusions. "Nous savons que nous ne sommes pas aussi rapides que Mercedes actuellement, et je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais je ne veux pas qu'on s'emballe. Je ne suis pas nécessairement excité avec cette première place, mais quand je dis ça, je sais que si l'on avait mis les C5 et que j'étais sixième, j'aurais été déçu."

"C'est bien, on a au moins pu faire un bon tour. On a su utiliser les bons pneus de la bonne manière, donc il y a du positif. Nous faisons cela depuis assez longtemps pour savoir que ce n'est pas nécessairement les positions auxquelles on se qualifiera à Melbourne. Mais c'est positif de voir qu'on a pu faire un tour rapide."

Cependant, le pilote Renault juge que le record de ces essais hivernaux, signé par Valtteri Bottas la semaine dernière en 1'15"732, n'était pas atteignable avec la Renault R.S.20 : "Il y a toujours un dixième [à gagner], mais au mieux, on aurait pu faire 1'16"0, 1'16"1, je ne pense pas qu'il y avait trois dixièmes à gagner pour passer sous les 1'16". J'ai bien progressé entre le premier train de C5 et le second, j'ai gagné deux ou trois dixièmes. Peut-être que j'aurais pu en trouver un peu plus avec un autre jeu de gommes. Mais on a été bons avec ce qu'on avait."

Avec trois journées de roulage à son actif, il est également capable de mieux juger les progrès effectués par la monoplace française : "Je pense qu'on a globalement amélioré l'équilibre de la voiture. Je sens que l'arrière est plus stable, et dans les virages à vitesse moyenne, nous pouvons sortir un peu plus durement. Il y a des progrès. Jusqu'ici, la fiabilité a été bonne, c'est quelque chose que Renault a beaucoup cherché à améliorer. Jusqu'ici, tout va bien."

