Ricciardo se réjouit des progrès aéro réalisés par Renault

Huitième du Grand Prix de Styrie, comme son coéquipier Esteban Ocon une semaine plus tôt, Daniel Ricciardo a pu découvrir le comportement de la R.S.20 sur la longueur d'une course. Lors de la première épreuve de la saison, une casse mécanique l'en avait privé. L'Australien estime que les progrès de Renault avec sa monoplace 2020 sont réels et il a pu noter des différences importantes avec la R.S.19, principalement lorsqu'il s'agit de courir en peloton. Selon lui, les gains aérodynamiques réalisés durant l'hiver permettent de suivre plus facilement les concurrents dans l'air sale.

"En rythme de course, je pense que nous avons encore un peu de progrès à faire", estime-t-il. "Mais dans l'ensemble, nous pouvons un peu mieux suivre les autres voitures en course, tout en souffrant un peu moins dans l'air sale. L'appui aérodynamique et le package que nous avons sont un peu plus efficaces, et avec peu de carburant, l'arrière de la voiture a énormément progressé. Au niveau de la motricité, si l'on superpose avec les données de l'an dernier, nous arrivons à plein régime beaucoup plus tôt. L'arrière de la voiture est certainement sa force actuellement, par rapport à l'année dernière à la même époque."

Optimiste pour la suite de la saison, Ricciardo est convaincu que la huitième place décrochée en Autriche n'est pas révélatrice du véritable potentiel de la monoplace d'Enstone.

"Il y a certainement eu des points positifs, et si je prends la première moitié de course, je sais que j'étais en mediums et que les voitures devant étaient en tendres, mais j'étais assez proche du rythme de Sainz et Albon", précise-t-il. "Je crois donc que nous avons progressé, particulièrement sur un circuit qui n'était pas bon pour nous. Je suis très curieux de voir comment nous pouvons continuer à progresser. Silverstone était un bon endroit pour nous l'an dernier."

"Nous verrons une fois sur place, mais il y a des points positifs. Même si marquer des points est une bonne chose, la huitième place me fait penser que nous avons affiché un rythme pour obtenir un meilleur résultat lors des deux derniers week-ends. Nous allons de l'avant. Nous devons juste comprendre un peu mieux les pneus tendres, car en fin de course, les pilotes en mediums étaient beaucoup plus rapides. Il faut voir ce que nous pouvons faire de mieux. Mais dans l'ensemble, la voiture a fait un pas en avant, c'est une certitude."

Le constat positif dressé par Ricciardo est rejoint par celui de l'ingénieur de course en chef Ciaron Pilbeam, qui confirme les signes encourageants perçus lors des deux premiers Grands Prix sur le Red Bull Ring.

"Nous sommes encouragés par ce que nous avons vu de la monoplace jusqu’à présent", souligne-t-il. "Elle a constamment été meilleure à Barcelone et en Autriche, les deux seuls tracés visités à ce jour cette saison. Je ne pense pas que ces améliorations soient spécifiques à ces pistes et nous nous attendons à ce que cette progression se poursuive sur d’autres circuits. […] La voiture s’est nettement améliorée en affichant un bon rythme tout au long du week-end dans les conditions humides et sèches sur un circuit où nous avons eu du mal par le passé. Nous pouvons donc être optimistes quant aux courses à venir."