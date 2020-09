Ricciardo, 4e : "Forcément un peu de douleur" d'avoir perdu le podium

Ayant parié qu'il allait se faire un tatouage du choix de Daniel Ricciardo si ce dernier montait sur le podium en 2020, Cyril Abiteboul est à nouveau sauvé de justesse. On imagine que le directeur de Renault F1 Team aurait quand même préféré obtenir cette troisième place que l'Australien a si longtemps tutoyée au Mugello !

Huitième sur la grille de départ, Ricciardo a pris la sixième place dès le premier tour, en partie grâce au problème moteur de Max Verstappen, avant de s'installer durablement dans le top 5 lorsque Charles Leclerc a progressivement chuté au classement. A ensuite eu lieu une longue bataille à trois avec Lance Stroll et Alexander Albon pour la troisième position, bataille que Ricciardo gagnait au moment de la deuxième interruption de la course. Mais lors du dernier sprint de 12 tours, s'il a pris la deuxième place à Valtteri Bottas au départ, le pilote Renault a logiquement dû s'incliner face à la Mercedes mais aussi contre la Red Bull d'Albon, plus rapide en cette fin d'épreuve.

Ricciardo égale néanmoins son meilleur résultat avec Renault, quatrième, qu'il réalise pour la… quatrième fois. Et cette performance lui vaut le titre honorifique de Pilote du Jour. "La meilleure nouvelle du jour, c'est que nous sommes déçus d'être quatrièmes", se félicite Cyril Abiteboul. "Cela montre la progression de l'écurie, en particulier sur un circuit où nous ne nous y attendions pas. Cela signifie qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas complètement avec cette voiture. Pour en revenir à Daniel, il a été absolument fantastique, il a été brillant. Il a été génial tout le week-end. Cela aurait été une récompense fantastique pour l'équipe et lui, mais ça viendra." Esteban Ocon a pour sa part été victime d'une surchauffe de frein d'origine pour l'heure inconnue.

Ricciardo, quant à lui, ressent forcément un peu d'amertume après avoir perdu la troisième place à moins de dix tours du but, ayant franchi la ligne d'arrivée à peine deux secondes derrière Albon. "Je souris à l'extérieur", commente celui qui reste sur 45 Grands Prix consécutifs sans podium, après y être monté 29 fois chez Red Bull. "Il y a forcément un peu de douleur à l'intérieur pour toute l'équipe, mais c'est un peu artificiel car nous savons avoir fait une très bonne course. La stratégie était géniale, nous avons fait l'undercut à Stroll, les départs étaient super, nous n'y sommes pas allés de main morte."

"Je pense que si Albon m'avait passé au départ, nous aurions pu dire que nous avions perdu le podium, mais nous l'avions entre les mains, et il était juste plus rapide que nous. Dans les deux premiers relais, il était là avec Stroll et moi, mais il n'y a jamais eu la sensation qu'il ait bien plus de rythme. J'imagine qu'avec peu de carburant et des pneus tendres, sa voiture a un peu plus pris vie. Il est très vite entré dans ma zone DRS, je n'ai pas vraiment pu lui répondre."

Malgré tout, sur une piste du Mugello composée de peu de pleines charges et où Renault ne s'attendait pas forcément à être si à l'aise, Ricciardo qualifie cette performance de "vraiment encourageante". Il poursuit : "Spa et Monza, nous savions que nous y serions compétitifs. Sur ce circuit, je ne dirais pas que nous avions les attentes les plus élevées qui soient. Hier, si j'avais fait le tour parfait, nous avions la voiture pour être cinquième, et nous avons eu le rythme pour le top 5 toute la course. C'est encourageant pour certains circuits à venir."

Quant à un éventuel retour sur cette piste qui accueillait un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois, le pilote au losange est enthousiaste compte tenu des nombreux rebondissements et dépassements alors qu'une procession était crainte : "En effet, ça n'a certainement pas été une course ennuyeuse. C'est ce que nous craignions, et nous avons eu l'inverse, donc nous serions contents de revenir."

