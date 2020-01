Ricciardo veut passer plus de temps avec l'équipe chez Renault

Arrivé du giron Red Bull, Daniel Ricciardo estime s'être rapidement intégré dans sa nouvelle structure mais considère qu'il y a mieux à faire encore, notamment en amont de la saison à venir. Il prévoit ainsi, entre autres, de passer plus de temps à l'usine pour améliorer les relations humaines et insuffler une dynamique porteuse aux troupes d'Enstone et de Viry-Châtillon.

"J'ai quelques idées de choses que je peux faire davantage, ou mieux", confirme-t-il. "J'ai l'impression de m'être bien intégré dans l'équipe cette année, mais je prends du recul et je me dis que je peux faire plus. Je veux être un peu plus présent avant que la saison commence, avant les essais hivernaux, mais j'ai aussi quelques idées de choses que nous pouvons faire ensemble, en équipe, pour nous lancer dans la saison."

"Ce n'est pas seulement sur le plan technique, mais aussi au niveau de l'équipe. Je veux arriver à Barcelone avec le sentiment que nous avons pris notre élan avant même que la saison débute. On peut appeler ça du team building et des activités. Le plus important, c'est que je veux passer du temps avec l'équipe, même en dehors du circuit. Au circuit, même parfois avec Cyril [Abiteboul], on se dit 'salut' et c'est tout ce qu'il y a durant le week-end car nous sommes occupées. Donc il n'y a pas toujours de moments privilégiés sur le circuit."

L'influence de Daniel Ricciardo chez Renault a été plusieurs fois saluée par les dirigeants de l'équipe française, qu'elle soit technique ou humaine. Cyril Abiteboul a notamment reconnu que l'Australien avait permis au Losange de prendre conscience de certaines faiblesses. L'intéressé, lui, est convaincu de devoir en faire davantage pour tirer vers le haut une écurie qui a vécu une année 2019 compliquée, et qui vit également un nouveau changement de pilote avec l'arrivée d'Esteban Ocon à la place de Nico Hülkenberg.

"Je pense que pour faire progresser cette relation, il est bon de passer du temps ensemble loin de la piste", conclut Ricciardo. "Il faut ce sentiment, même pour le personnel. S'ils se connaissent un peu plus, ils voudront travailler un peu plus dur les uns pour les autres et faire en sorte que de belles choses se passent."