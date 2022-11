Un retour chez Red Bull, la meilleure option pour Ricciardo

Helmut Marko, conseiller spécial, a peut-être vendu la mèche au Grand Prix d'Abu Dhabi en révélant aux médias allemands que Daniel Ricciardo allait rejoindre Red Bull en 2023, non pas en tant que titulaire mais en tant que troisième pilote. Toutefois, les interventions successives de l'Autrichien et du directeur Christian Horner pour clarifier la situation ont fait comprendre qu'un contrat avait bel et bien été proposé à l'Australien mais que celui-ci ne l'avait pas encore signé.

Interrogé par Motorsport.com sur sa situation actuelle, le pilote McLaren a indiqué que le chemin vers Milton Keynes était aujourd'hui l'itinéraire le plus probable pour lui, d'autant que le besoin de repos se fait sentir après deux saisons particulièrement difficiles.

"Je savais que je voulais un peu me reposer l'année prochaine, sans volant de titulaire et sans la compétition", a-t-il expliqué. "Ça a évidemment été assez fatigant ces deux dernières années avec les difficultés, donc peu après la pause estivale, il était assez clair pour moi que c'était ce que je voulais et ce qui serait le mieux pour moi."

"Quel était le second meilleur choix ? Plus j'y pensais, plus la préférence allait vers une implication à un certain degré dans une équipe de pointe. Mais ce n'est pas fait. C'est pourquoi je ne l'ai pas confirmé. Mais je peux évidemment vous regarder dans les yeux et vous dire que c'est l'option la plus probable à ce stade."

Si les propos initiaux de Marko se confirmaient, les futures tâches de Ricciardo devraient principalement se concentrer sur la participation à des démonstrations dans d'anciennes F1, c'est notamment ce qu'a fait David Coulthard après avoir quitté la F1, en 2008.

David Coulthard au volant de la Red Bull RB7 lors d'un tournage en Slovaquie

Un rôle qui tranche nettement avec celui d'un titulaire en déplacement près de 300 jours par an. Et avec un calendrier qui atteindra le nombre record de 24 épreuves l'an prochain, il est important pour Ricciardo de faire un pas de côté pour se préserver plutôt que d'essayer coûte que coûte d'avancer au risque d'aggraver son état.

"La saison dernière était déjà assez difficile mais cette saison l'a été encore plus", a-t-il ajouté. "Plus le temps passait, plus je sentais que, même si j'adorais [la F1], je voulais m'assurer de courir à mon meilleur niveau et avec l'approche la plus fraîche possible. L'année prochaine, il y aura 24 courses. La saison est de plus en plus exigeante. Donc, même si j'adore ça, si je me retrouve dans une autre situation délicate, je ne serai peut-être pas la meilleure version de moi-même. C'est pourquoi, plus j'y réfléchissais, plus je me disais que si je me précipitais, uniquement pour courir, je ne me rendrais probablement pas service, ni à mon équipe."

Auteur de huit victoires en 232 Grands Prix, Ricciardo prend le risque de quitter définitivement la Formule 1 en s'éloignant de la grille l'an prochain. Au-delà d'un éventuel manque de propositions intéressantes, l'Australien peut aussi se rendre compte qu'un retour au plus haut niveau ne l'intéresse pas, mais cela ne semble pas être un problème pour lui.

"Pour être honnête, je pense que d'une certaine manière, c'est aussi la beauté de la chose. Soit ça va alimenter le feu qui brûle en moi et me motiver plus que jamais, soit je vais me dire 'C'est la meilleure chose pour toi'. Dans ce cas, je dois être vraiment heureux parce que même si la compétition a des hauts et des bas, je suis toujours très heureux dans la vie et j'ai le privilège d'en vivre une bonne. Donc, si l'année prochaine revenir ne m'intéresse pas, c'est que je fais sûrement des trucs vraiment cool", a-t-il conclu.