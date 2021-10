Ricciardo : Le temps presse pour le tatouage d'Abiteboul

Lors de son passage de deux ans chez Renault en 2019 et 2020, Daniel Ricciardo avait fait le pari avec le directeur d'équipe de l'époque, Cyril Abiteboul, que s'il montait sur le podium, le Français devrait se faire tatouer pour la première fois. Ce podium a été obtenu l'an dernier lors du Grand Prix de l'Eifel au Nürburgring, où l'Australien est arrivé troisième derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le plan initial prévoyait que le tatouage soit effectué l'hiver dernier, mais la situation s'est compliquée lorsque Ricciardo est passé chez McLaren et qu'Abiteboul a quitté son poste chez Renault, qui a changé de nom pour passer sous la bannière Alpine. Cela signifie que rien n'a été fait et a ouvert la possibilité que le pari tombe finalement à l'eau, Abiteboul ayant poursuivi des opportunités de carrière en dehors de la F1.

Mais Abiteboul a récemment contacté Ricciardo après sa victoire pour McLaren au Grand Prix d'Italie, et le pari semble de nouveau être d'actualité avec une nouvelle énergie pour le faire rapidement. S'exprimant sur la situation, il a déclaré qu'il avait reçu un e-mail de son ancien patron et que, s'il n'avait pas immédiatement répondu, il avait l'intention de le faire et de relancer leur pari.

"J'ai reçu un nombre impressionnant d'e-mails, de messages WhatsApp, et tout le reste, et j'ai donc vu un e-mail de sa part", a expliqué Ricciardo. "Il y avait le sujet du tatouage, donc je suis toujours très optimiste, nous pourrions faire ça avant la fin de l'année. Sinon, il est évident que ça va traîner et devenir une vieille nouvelle, donc je suis déterminé à faire en sorte que ça se produise."

En parlant l'année dernière du design potentiel du tatouage, Ricciardo a dit qu'il voulait quelque chose avec un thème allemand pour refléter le lieu de leur succès. "Nous allons devoir réfléchir maintenant, mais ce sera probablement quelque chose en rapport avec moi, mais je pense avec une saveur allemande. C'est évidemment l'endroit où nous avons réussi. Un petit clin d’œil à quelque chose de traditionnel en Allemagne aussi."

Cette année, Ricciardo a fait un pari sur un podium avec le PDG de McLaren, Zak Brown, mais il n'impliquait pas de tatouages. Au lieu de cela, Ricciardo fera un tour dans une Chevrolet Monte Carlo NASCAR 1984 de Dale Earnhardt Sr., qui fait partie de la collection privée de Brown.