Ricciardo : "Je suis très loin de perdre la volonté de continuer"

Quand un pilote est en difficulté et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, son avenir est toujours remis en question, quelle que soit sa situation contractuelle. Daniel Ricciardo ne fait pas exception à la règle.

Ricciardo est sous contrat avec McLaren jusqu'à fin 2023, avec une clause de sortie que lui seul peut activer. Il est à la peine en qualifications, où il a encaissé un sévère 9-2 face à Lando Norris, et en course, puisqu'il n'a marqué que 17 points face aux 64 unités engrangées par son coéquipier. Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs s'emballent, avec un éventuel remplacement par l'un des pilotes d'IndyCar surveillés par McLaren, voire par Sebastian Vettel – ce que ce dernier vient d'ailleurs de démentir.

Ricciardo, lui, a mis les points sur les i la semaine dernière sur les réseaux sociaux, en affirmant qu'il irait bel et bien au bout de son contrat. "Ça fait beaucoup de bruit, ces rumeurs", explique l'Australien. "Les gens posaient des questions et y donnaient leurs propres réponses, et ça ne faisait que s'intensifier. Je me suis dit que vu que je connaissais mon avenir, j'allais en informer tout le monde, pour les gens qui me suivent et mes supporters, [qui se demandent] 'Que va faire Daniel ? Est-ce que c'est fini ?' Non, non, non, pas du tout ! Je me suis dit qu'il était temps que tout le monde l'entende de la bouche de l'intéressé."

Ricciardo explique que sa publication avait également pour but de rassurer ses collègues et de leur enlever tout doute éventuel. "Il y a beaucoup de gens à l'usine", souligne le pilote McLaren. "Dans toutes ces écuries, il y a des centaines de personnes qui travaillent à l'usine et qui ne viennent pas au circuit et ne voient pas tout, ne me voient pas lors d'un week-end de course, ne voient pas forcément mon travail."

Daniel Ricciardo (McLaren)

"C'est aussi pour eux que je veux enlever le moindre doute, si jamais ils lisent des gros titres tels que 'Quel avenir pour Daniel ? Va-t-il rejoindre une autre écurie ?' et qu'ils se demandent ce que je vais faire, alors qu'ils essaient de développer la voiture pour moi. Je voulais m'adresser à eux et leur dire 'Les gars, je suis avec vous', en tirant un trait là-dessus."

Cependant, Ricciardo peut-il réellement maintenir sa motivation dans cette période de vache maigre, lui qui n'a signé qu'un podium – sa célèbre victoire au Grand Prix d'Italie 2021 – en 33 courses avec McLaren ? N'a-t-il jamais remis en question son avenir ? "Pour faire court, non", répond l'intéressé. "Même si je suis éliminé en Q1, la frustration est du genre : 'Pas encore !', ou 'Comment est-ce que je peux être éliminé en Q1 ?'."

"Bien sûr, il y a de la frustration, et j'ai parfois reconnu que d'une certaine manière, je déteste ce sport, car ces hauts et ces bas sont si fréquents. Mais les jours où je me retrouve à le détester, je l'adore aussi, car le sentiment que j'ai, ce qu'elle me fait, la flamme qu'elle allume en moi, cette sensation dans mes tripes… J'adore la F1, en fait !"

"Bien sûr, j'adorerais gagner tout le temps, mais le sentiment que j'ai est réel malgré tout, même dans ces moments difficiles. Dès que l'émotion et cette vague de frustration se dissipent, que ce soit en dix minutes ou en une demi-heure, une fois que je remets les compteurs à zéro, ma conviction et mes sentiments me montrent que j'en ai encore envie. Je crois encore en être capable. Le jour où je prendrai ma retraite, c'est le jour où je perdrai ce sentiment, le jour où je perdrai cette conviction et cette volonté de continuer. Je pense sincèrement en être encore très loin."

Propos recueillis par Luke Smith