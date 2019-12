Ricciardo sur Bakou 2018 : J'ai pensé "allez vous faire foutre"

Alors que la première saison de Daniel Ricciardo avec Renault vient de s'achever, l'Australien a eu l'occasion de revenir sur un des événements qui a pesé dans la balance au moment de décider son départ de Red Bull en milieu de saison 2018. En effet, dans le cadre du podcast de la F1, "Beyond the Grid", le pilote au numéro 3 a développé ce qu'il a ressenti lors de l'accrochage avec Max Verstappen au GP d'Azerbaïdjan 2018, après avoir déjà expliqué que cela avait joué un rôle dans son envie d’ailleurs.

"J'imagine que certaines choses sont remontées à la surface un petit peu après [l'accrochage]", a déclaré Ricciardo. "J'étais dans l'instant aussi, et on se battait. Oui, c'est un équipier, mais je vois aussi n'importe qui comme un concurrent, donc équipier ou pas on va se battre. Nous avons été au contact quelques fois, c'était toujours Max qui me percutait [...] et une partie de moi attendait que l'équipe dise : 'Les garçons, arrêtez les conneries', mais ça n'est jamais vraiment arrivé. Et je me suis dit qu'ils allaient nous dire d'échanger [les positions] ; je suis plus rapide, ils vont dire 'Les gars, vous avez essayé, ça n'a pas marché, échangez les positions ou autre avant de vous accrocher'."

En piste, après une bataille d'une trentaine de tours et plusieurs touchettes, Ricciardo finit par prendre l'avantage au 35e passage. Deux tours plus tard, il passe au stand avant que son équipier ne fasse de même lors de la boucle suivante. Mais quand le Néerlandais ressort, il déboule devant l'Australien qui a donc tout à refaire, victime d'un overcut particulièrement puissant.

"Ils m'ont arrêté le premier et ensuite Max est finalement ressorti devant moi. Donc j'étais furieux aussi parce que je me suis dit 'Les gars, j'ai travaillé dur et l'ai dépassé, et maintenant il est de nouveau devant moi'. Donc j'ai fait 'Vous allez sûrement juste me laisser passer cette fois, car on ne va pas avoir le même résultat'. Mon ingénieur m'a dit 'Non, tu te bats contre Max'. Ce qui veut dire : pas de consigne, il faut tout refaire. Et il m'a dit 'garde la tête baissé et allons-y."

Vient alors le 40e tour : aidé par le DRS dans la pleine charge principale, Ricciardo revient dans les échappements de Verstappen qui a zigzagué pour le sortir de son aspiration. Après un léger mouvement vers la droite, l'Australien repique vers la gauche, vers l'intérieur du premier virage, pour surprendre son équipier. Mais ce dernier effectue un dernier mouvement lui aussi vers la gauche pour refermer la porte. Les deux hommes s'accrochent et abandonnent.

"Je l'ai feinté donc il y avait assez de place à l'intérieur initialement, et puis il a refermé et nous nous sommes accrochés. Honnêtement, au moment de l'impact, je me suis dit 'Rien à foutre, ils le méritent'. C'était ce que je ressentais pour être honnête, je n'étais pas triste ni ne me disais 'j'ai perdu des points', c'était plus de la colère. Je me suis dit 'Allez vous faire foutre, les gars', parce que je pense que tout le monde l'a vu venir, vous voyez ? Et je ressentais que c'était également très '50-50', là où je ne croyais pas que c'était du '50-50', donc en gros les jours qui ont suivi je pense que j'étais encore assez amer. Je ne pouvais pas me sentir désolé pour eux."

