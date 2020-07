Ricciardo met en garde Vettel s'il rejoint le milieu de grille

Daniel Ricciardo est de ceux qui ne croient pas vraiment à une retraite de Sebastian Vettel en fin d'année. Non conservé par Ferrari, le quadruple Champion du monde est sur le marché mais les options sont limitées. À l'heure actuelle, la piste la plus sérieuse pourrait le mener chez Aston Martin, bien que l'équipe encore baptisée Racing Point aujourd'hui se trouve face à un choix cornélien pour définir son line-up 2021.

Si Vettel tentait ce pari, et en dépit du bond de performance qu'a réalisé l'écurie de Silverstone avec sa fameuse "Mercedes rose", il rejoindrait tout de même une écurie qui ne figure pas parmi les trois meilleures. Une situation quasi inédite pour lui, exception faite de son début de carrière. Ce recul dans la hiérarchie, Ricciardo l'a connu en quittant Red Bull Racing fin 2018 pour rejoindre Renault. Il ne peut que prévenir son ancien coéquipier : se lancer dans un tel défi ne peut se faire qu'avec une vision à moyen voire long terme et nécessite une approche particulière.

"Dans la situation de Seb, il a passé l'essentiel de sa carrière en F1 aux avant-postes", rappelle-t-il. "Il est monté sur le podium probablement chaque année où il a couru en Formule 1, donc s'il rejoint une équipe de milieu de grille, c'est un territoire inconnu pour lui. Je pense que ça requiert un peu d'ouverture d'esprit, et certainement un peu de patience. Mais c'est naturellement à lui de voir où il imagine le prochain chapitre de sa carrière."

La motivation de Vettel pour continuer en F1 fait l'objet de bien des commentaires et l'incertitude autour de ce paramètre a notamment été évoquée par Ferrari pour justifier la décision de s'en séparer. Renault a également émis des doutes en évoquant la manière dont le choix pour 2021 s'était finalement porté sur Fernando Alonso malgré la disponibilité de Vettel. Ricciardo estime lui aussi qu'il s'agit de la clé, et que le pilote de 33 ans devra faire taire les doutes à ce sujet.

"Je pense que s'il a toujours la volonté de piloter et de courir au plus haut niveau, alors il devrait à 100% continuer en F1", insiste Ricciardo. "Si l'option est d'aller quelque part en milieu de grille, c'est normalement pour quelque chose au long cours. Je pense qu'il va devoir démontrer son engagement et pas seulement pour 12 mois, on parle d'au moins 24 mois, voire trois ans. Deux ou trois ans, disons ça. Mais c'est à lui d'y répondre. J'aime bien Seb, qui a été mon coéquipier par le passé, je le respecte en F1 et c'est pourquoi s'il décide de continuer, j'espère qu'il trouvera un endroit où il sera heureux."