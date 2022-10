Ricciardo a vu le déclic chez Verstappen en 2018

Aujourd'hui chez McLaren, et demain sans volant, Daniel Ricciardo a passé trois saisons aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull Racing. Au cours de leur dernière campagne ensemble, il estime avoir assisté à la mue de celui qui vient de décrocher un deuxième titre mondial. L'Australien se souvient notamment de son accrochage avec le Néerlandais à Bakou, ou encore de l'erreur de son coéquipier à Monaco alors que la Red Bull jouait la victoire, qu'avait d'ailleurs décrochée Ricciardo. Une succession d'incidents et d'erreurs qui auraient eu l'effet d'un électrochoc pour transformer Verstappen.

"Il a définitivement franchi un cap, la dernière année où j'étais avec lui je crois, en 2018", assure Ricciardo dans des propos relayés par le média australien Speedcafe. "Les cinq ou six premiers Grands Prix, il était souvent dans le mur, ou bien il y avait des incidents, il commettait des erreurs, principalement de son fait. Et puis au fil de cette année-là, c'est comme s'il avait pris conscience de son potentiel et passé un cap en maturité, ce qui est aussi naturel, on passe tous par-là."

"Je pense sincèrement qu'à partir du milieu de saison, il est devenu un pilote plus complet. Et évidemment, l'année dernière : quand on se bat pour un titre, on repousse un peu plus les limites. La lutte entre Lewis et lui a été controversée car elle opposait aussi Mercedes à Red Bull, donc il y avait beaucoup d'intensité autour de ça. Je crois que cette année, c'était une bataille un peu moins intense, et il n'a donc pas eu besoin de se mettre dans cette situation non plus."

Daniel Ricciardo n'a jamais douté du potentiel de Max Verstappen pour devenir Champion du monde, à ceci près que la Formule 1 nécessite naturellement de disposer du matériel et de l'environnement permettant d'y parvenir.

"C'est toujours difficile de prédire qui deviendra Champion du monde", rappelle l'Australien. "Je pense que l'on peut reconnaître les pilotes qui ont le talent pour le faire, donc je me suis rendu compte qu'avec la bonne voiture, il aurait clairement une chance d'être Champion du monde, je l'ai vu. Il n'y a aucune garantie mais je l'ai vu, surtout parce qu'il était encore jeune. Je ne suis pas surpris qu'il se retrouve dans cette position. Est-ce que l'on peut prédire que c'est son deuxième titre sur cinq ou sur trois seulement ? C'est difficile à savoir car encore une fois, il faut l'équipe et le package qui vont avec."