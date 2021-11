Robert Shwartzman en essais avec Haas à Abu Dhabi

Après avoir piloté la Ferrari SF1000 lors des tests réservés aux jeunes pilotes à Abu Dhabi l'an passé puis la SF71H de 2018 en essais privés à Fiorano en janvier dernier, Robert Shwartzman s'apprête à découvrir une autre écurie, Haas F1 Team, lors des mêmes essais organisés à Yas Marina après le dernier Grand Prix de la saison 2021. Le protégé de la Scuderia se félicite de cette nouvelle.

"Tout d'abord, je souhaite remercier Haas F1 Team, la Scuderia Ferrari et la Ferrari Driver Academy pour cette belle opportunité", déclare Shwartzman. "Ce seront mes premiers essais avec Haas F1 Team et je suis vraiment impatient de faire connaissance avec une nouvelle équipe dans un nouvel environnement et d'apprendre autant que possible grâce à eux. Avoir l'opportunité de piloter pour une autre écurie de F1 est tout simplement incroyable, et j'ai hâte de travailler avec tout le monde."

Couronné en FIA F3 en 2019, Shwartzman a impressionné en prenant la quatrième place du championnat de F2 l'an passé, ce qui faisait de lui le deuxième meilleur rookie – devant le redoublant Nikita Mazepin, devenu pilote Haas depuis lors. Le pilote Prema a rempilé dans la discipline cette saison et occupe la troisième position avec six courses restant à disputer, son déficit sur le leader Oscar Piastri s'élevant à 43 points. Ce palmarès soulève en tout cas l'enthousiasme de Günther Steiner, directeur de l'écurie américaine.

"Nous sommes impatients de faire des essais avec Robert à Yas Marina en décembre", déclare Steiner. "Ferrari le tient manifestement en haute estime, puisqu'il fait partie de leur programme de pilotes depuis fin 2017. Son talent est évident quand on regarde ses performances lors de ces dernières saisons, notamment sa première campagne en Formule 2 l'an dernier, face à des pilotes comme les nôtres, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Nous sommes heureux de pouvoir donner à Robert une expérience dans une Formule 1 et sommes impatients de travailler avec lui à Abu Dhabi."