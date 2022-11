Shwartzman : "C'est très triste" que la F1 m'échappe

À ce stade, il semble clair que la Formule 1 s'éloigne pour Robert Shwartzman. Ce dernier a connu des performances prometteuses en formules de promotion, notamment champion de FIA F3 et vice-champion de Formule 2, mais ça ne lui a pas suffi à trouver un baquet dans l'élite pour la saison 2022. Shwartzman est resté sur la touche, avec un rôle de pilote d'essais chez Ferrari.

Douze mois plus tard, le protégé de la Scuderia est toujours dans la même situation, et il ne cache pas une certaine amertume. "Franchement, l'année a été dure", déclare Shwartzman pour MotorsportWeek.com. "Malheureusement, je n'ai pas couru, ce qui est majeur pour n'importe quel pilote. Ce qui va se passer, je ne le sais pas encore, mais c'est super dur et compliqué d'arriver en Formule 1."

"J'ai toujours fait de mon mieux et travaillé super dur, peu importe ce qui se passait autour de moi, pour mon rêve – ou mon objectif – d'arriver en Formule 1. Est-ce que ça va se faire ou non ? À ce stade, je ne sais pas. Je peux imaginer que non. Et c'est vraiment très triste pour moi, car j'ai énormément travaillé, je n'ai cessé de tout donner et d'y croire, mais ça ne va quand même pas se faire, pour diverses raisons."

Shwartzman regrette de ne pas avoir fait mieux en 2020 et 2021, même s'il sait que ça n'aurait rien garanti – il n'y avait déjà pas grand-chose à jeter dans ses performances, avec une quatrième place en tant que rookie en F2 il y a deux ans, puis ce titre honorifique de vice-champion l'an passé, certes à une soixantaine de points du débutant Oscar Piastri.

Robert Shwartzman au volant de la Ferrari F1-75 à Austin

Le Russe, qui évolue cette année sous licence israélienne, déplore les critères de recrutement des pilotes par les écuries de Formule 1. "La F1 est un peu bizarre de nos jours à vrai dire, du moins pour moi", estime-t-il. "Je ne comprends pas vraiment les line-ups et les décisions que prennent les équipes quant aux pilotes, je ne les comprends pas de mon côté. Je ne veux pas citer de noms, mais pour moi, ça ne se fait malheureusement pas toujours au mérite. Oscar a dû attendre un an et ça a été un peu chaotique pour lui. Je parle de moi aussi : je l'ai poussé dans ses retranchements, j'ai travaillé dur, et je sais que si j'avais une opportunité, je montrerais que je suis compétent."

"Je ne peux pas aller voir une écurie et dire 'prenez-moi car je le mérite vraiment et j'apporterais les résultats', je ne peux pas faire ça, car… je peux le dire, le prouver et le démontrer par mes résultats, mais la décision ne va pas m'être favorable. On peut donc considérer que ce n'est pas forcément leur principale priorité."

Le roulage de Shwartzman cette année se résumera à une séance d'essais à Fiorano au volant de la SF21 et à deux séances d'essais libres à Austin et à Abu Dhabi, grâce à la réglementation imposant l'engagement de rookies en week-end de Grand Prix au moins deux fois dans l'année pour chaque écurie. Clairement, il ne compte pas vivre une seconde saison de cet acabit.

"Rester assis là et perdre mon temps à ne pas courir et à espérer qu'un miracle se produise… Je ne trouverais pas vraiment ça très logique pour moi. De toute façon, après avoir fait ce travail, je veux vraiment courir l'an prochain, car la course me manque. Si tu ne cours pas, cet esprit de pilote te manque : se battre, gagner, chercher la limite. Imaginez si je ne cours pas : je vais attendre, attendre attendre, et si j'ai l'opportunité, je ne serai pas prêt, vu que je n'aurai pas couru [depuis 2021]. Ma principale priorité l'an prochain est donc d'être en course", conclut-il.

