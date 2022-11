Rocquelin : "Verstappen est faible techniquement" par rapport à Vettel

Sebastian Vettel et Max Verstappen : tels sont les deux Champions du monde de Red Bull en Formule 1, tous deux sacrés à un très jeune âge, avec des caractéristiques néanmoins différentes.

Présent à Milton Keynes depuis une quinzaine d'années dans divers rôles, Guillaume Rocquelin a notamment été l'ingénieur de course de Vettel lorsque le jeune Allemand a remporté ses quatre titres mondiaux de 2010 à 2013. Il est ensuite devenu directeur de l'ingénierie course de 2015 à 2022, avant de prendre la tête du Red Bull Junior Team.

Autant dire que le Français a été un témoin et acteur privilégié des exploits des deux pilotes, et s'il ne tarit pas d'éloges sur l'un comme sur l'autre, il considère que le double Champion du monde en titre a une lacune en particulier par rapport à son aîné.

"Je pense que Sebastian était un pilote plus complet que Max quand il est arrivé chez nous", analyse Rocquelin dans le podcast Les Fous du Volant d'Eurosport. "Au niveau professionnel, technique, médiation… il a appris à l'école Schumacher, c'était son idole. Il posait beaucoup de questions, prenait beaucoup de notes, et quand il est arrivé chez nous, il était très rigoureux. Ce n'est pas un hasard s'il a remporté plusieurs titres. Il était mieux préparé techniquement, mentalement. Max avait peut-être plus de talent naturel, c'est là-dessus qu'il s'appuyait le plus. Mais Sebastian était le plus complet."

"Max a toujours été un 'boss'. Il a une confiance en soi énorme, il sait ce qu'il veut et il est très franc. Mais je vais être honnête : Max est faible techniquement par rapport à d'autres pilotes avec lesquels nous avons travaillé. Je pense qu'il a encore beaucoup de progrès à faire. C'est un leader par son attitude, ses résultats. Mais je pense qu'il peut s'améliorer d'un point de vue technique et dans la manière de développer la voiture."

Sebastian Vettel a couru pour Red Bull Racing de 2009 à 2014 avant de prendre la direction de Ferrari puis d'Aston Martin. Max Verstappen, lui, a débarqué à Milton Keynes au printemps 2016.

Cela ne revient évidemment pas à dire que Rocquelin a une opinion négative de Verstappen. L'ingénieur est particulièrement impressionné par les performances actuelles du pilote Red Bull, lui qui a remporté pas moins de 14 Grands Prix cette année, s'octroyant le titre à quatre courses du terme de la saison.

"Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il a perdu d'une manière ou d'une autre cette 'faim désespérée' qu'il avait l'an dernier", souligne Rocquelin. "Il a gagné en maturité. Il a gagné en constance. Remporter le championnat lui a donné beaucoup de confiance, et il pilote différemment."

"On ne peut pas forcément parler d'un seul élément déclencheur. C'est quelque chose de progressif, il y a eu plusieurs étapes. Il a commencé la F1 très jeune avec beaucoup d'ambition et pas forcément la maturité qui va avec. Et il a débuté avec Toro Rosso, qui avait peut-être moins d'envergure et d'expérience. Puis ces étapes ont commencé quand il est arrivé chez Red Bull. Il y avait plus de confiance dans l'équipe, un bon palmarès, il était plus proche de son objectif. Il a immédiatement gagné une course avec nous, ce qui lui a permis de faire un pas en avant. Peu à peu, il a gagné davantage de courses et développé des liens avec ses ingénieurs."

Et que Verstappen ait atteint un tel niveau n'est pas forcément une surprise. "Il a toujours eu du talent", assure Rocquelin. "Dire qu'une ère commence parce qu'il commence à remporter des titres n'est pas forcément correct. Elle a commencé quand il a remporté sa première course avec nous. Puis il y a aussi la qualité de la voiture – nous espérons continuer de remporter des titres. C'est à nous de faire une voiture au niveau de son talent."