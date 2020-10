Romain Grosjean annonce qu'il quittera Haas F1

Romain Grosjean a lui-même annoncé la nouvelle : il ne sera plus pilote pour l'écurie Haas F1 Team la saison prochaine. Le départ du Français était dans l'air depuis plusieurs semaines maintenant, il est désormais officiel. Ce jeudi, le pilote de 34 ans a fait savoir au sujet de son aventure avec l'équipe américaine : "Le dernier chapitre est clos et le livre est terminé".

"J'ai été avec Haas F1 depuis le premier jour", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. "Cinq ans au cours desquels nous avons traversé des hauts et des bas, marqué 110 points en 92 courses, mais le voyage en valait la peine. J'ai beaucoup appris, je me suis amélioré pour être un meilleur pilote ainsi qu'un meilleur homme. J'espère avoir aussi aidé les membres de l'équipe à s'améliorer. C'est probablement ma plus grande fierté, plus que n'importe laquelle des premières courses folles en 2016 ou de la quatrième place au Grand Prix d'Autriche 2018."

Lire aussi : Grosjean déclare son intérêt pour le projet Hypercar de Peugeot

L'avenir de Grosjean chez Haas s'est obscurci peu à peu cette saison, et l'intéressé reconnaissait lui-même dernièrement qu'il serait probablement amené à regarder ailleurs. Dans l'immédiat, il ne fait aucune allusion à la suite ou non de son aventure en Formule 1, mais compte tenu des options peu nombreuses encore disponibles pour 2021, il apparaît probable de le voir rechercher un nouveau défi dans une autre discipline. Il y a deux semaines, il avait notamment évoqué son intérêt pour le WEC et le projet de Peugeot Sport en Endurance.



Comme la saison 2019, la campagne 2020 s'avère compliquée pour le pilote tricolore, qui a néanmoins ouvert son compteur au Nürburgring lors du dernier Grand Prix. Günther Steiner avait toutefois fait savoir que cette belle neuvième place ne changerait rien au processus de décision.

L'équipe doit encore annoncer ses plans pour la saison prochaine, mais le nom de Nikita Mazepin circule avec une très grande insistance depuis deux semaines, Canal+ affirmant d'ailleurs que l'accord est déjà scellé entre le Russe et l'écurie. Kevin Magnussen pourrait lui aussi ne pas être conservé par Haas.