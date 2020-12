Grosjean : "J'ai besoin de savoir si je suis capable de remonter dans une F1"

C'est un Romain Grosjean jovial qui s'est présenté à la presse francophone, ce mercredi. "Je suis content de vous voir, pour une fois, les journalistes !" a-t-il plaisanté d'emblée, un grand sourire aux lèvres. Le Français savoure sa renaissance après, tel le phénix, être sorti du brasier de sa Haas VF-20 au Grand Prix de Bahreïn, lui qui a passé 28 interminables secondes dans les flammes.

Grosjean s'en est tiré sans blessure grave – invraisemblable, vu la manière dont sa monoplace a éventré le rail de sécurité, et le Halo n'y est pas étranger – et ne souffre que de brûlures aux mains ainsi, on l'apprend maintenant, que d'une entorse à la cheville gauche. La convalescence est cependant rapide.

"J'ai pu marcher avec mon pied gauche sans qu'il me fasse mal juste avant de manger ce midi, c'est un autre petit pas dans la bonne direction", se délecte Grosjean. "Après, la main gauche, ce n'est pas joli joli. La douleur, elle, est très supportable. Je suis au paracétamol et pas vraiment des choses plus fortes que ça."

L'esprit de compétition des pilotes est manifestement indestructible, et une fois sauvé, le pilote Haas pensait déjà à son retour en Grand Prix – non seulement pour conclure sa carrière en Formule 1 en beauté, puisqu'il ne sera plus là l'an prochain, mais aussi pour savoir s'il a l'état d'esprit nécessaire pour continuer de courir dans une autre discipline.

"Le premier coup de fil que j'ai fait à Marion [Jollès, sa femme] – elle était encore avec mon papa et les enfants – je leur ai dit : 'Je vais à Abu Dhabi. Je suis désolé pour vous, j'en ai besoin pour moi'", révèle-t-il. "J'ai besoin de savoir si je suis capable de remonter dans une voiture, ce que je vais ressentir, comment ça va se passer, et si je suis encore capable de le faire ou pas."

Encore faut-il que Grosjean soit parfaitement remis de ses brûlures notamment. L'intéressé est optimiste mais réaliste : "Si ma main gauche ne fonctionne pas la semaine prochaine et que je ne suis pas capable de faire tout ce que dois faire avec, je ne prendrai pas le risque de rouler. Mais j'essaie de me reposer un maximum et de suivre les indications des médecins pour faire en sorte qu'elle récupère. Déjà, il faut qu'elle dégonfle un petit peu, parce qu'elle est très gonflée pour le moment. Il y a peut-être eu un choc sur le ligament au niveau du pouce, dans l'impact."

"Tout le côté gauche, en fait, a pris. J'ai la cheville gauche qui a une entorse, le genou gauche qui a pris un petit peu, l'épaule gauche et la fesse gauche qui ont des beaux bleus, ainsi que l'avant-bras gauche. Je pense que le pouce gauche n'y a pas vraiment échappé. En plus d'être la main qui est la plus brûlée, il y a derrière une petite entorse du pouce. J'ai de la force, j'arrive à faire pas mal de mouvements, à fermer tout le poing comme ça. Je n'arrive pas encore à aller chercher mon petit doigt – normalement je devrais pouvoir – parce qu'il y a de l'inflammation et parce qu'il y a un gros pansement aussi."

En revanche, l'entorse à la cheville gauche n'est pas source d'inquiétude quant au fait de reprendre la piste dans neuf jours : "Ça, c'est tout petit. On met de la glace. Elle a évolué en deux jours déjà, la semaine prochaine elle ne sera plus là. C'est sûr. Côté jambe gauche, je ne suis pas du tout inquiet. La seule vraie question, c'est la main gauche. J'ai quelques années encore à vivre avec, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi !"