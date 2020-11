Romain Grosjean devrait quitter l'hôpital mardi

Au lendemain de son accident incroyable survenu au Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean continue de se remettre. Hospitalisé dans un hôpital militaire près de Sakhir, le pilote français devrait pouvoir sortir dans la journée de mardi. L'écurie Haas F1 a officiellement communiqué les dernières nouvelles relatives à son état de santé, confirmant les informations rassurantes déjà données la veille.

Comme il l'avait expliqué plus tôt, Günther Steiner a pu rendre visite à son pilote aujourd'hui afin de prendre de ses nouvelles et de recueillir l'avis des médecins sur ses blessures. Une décision devra être prise dans la semaine quant à la participation ou non de Romain Grosjean au prochain Grand Prix, prévu ce week-end à Sakhir.

"Romain Grosjean poursuit sa convalescence au Bahrain Defence Force Hospital, où il est resté la nuit dernière à la suite de son accident survenu dimanche au Grand Prix de Bahreïn", annonce Haas F1. "Le traitement des brûlures subies par Grosjean sur le dos de ses deux mains se passe bien. Grosjean a reçu ce lundi la visite de Günther Steiner, directeur de Haas F1 Team, et il est attendu qu'il puisse quitter l'hôpital le mardi 1er décembre."

Assurant que l'équipe serait prête à faire courir deux monoplaces à Bahreïn en fin de semaine, malgré la nécessité d'en reconstruire une intégralement avec des moyens financiers limités, Günther Steiner a fait savoir lors de sa dernière intervention qu'il voulait donner un peu de temps à Romain Grosjean pour décider de sa participation à la prochaine course. Celle-ci est également soumise à un avis médical. La question d'un éventuel remplacement interviendra dans un second temps.

"C'est sa décision. Je n'interférerai pas", expliquait-il dimanche soir. "Il a besoin que ça vienne de lui-même. Je suis ses conseils. Je ne sais pas comment il va se sentir, car les bleus vont se faire sentir. Peut-être qu'il va y penser davantage et je ne sais pas, chacun réagit différemment à quelque chose comme ça. C'est pourquoi je ne veux pas commencer à spéculer sur qui le remplacera, s'il faut le remplacer, alors que nous ne savons pas si quelqu'un le remplacera ou non. Je veux lui donner un peu de temps pour y réfléchir, pour nous donner son sentiment, savoir ce qu'il veut faire."