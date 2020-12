Romain Grosjean forfait pour le GP d'Abu Dhabi

L'optimisme affiché par Romain Grosjean ces derniers jours après sa sortie de l’hôpital contrastait avec le détail qu'il faisait lui-même de ses blessures et du temps qu'il faudrait pour les soigner, particulièrement pour ses brûlures à la main gauche, et laissaient penser qu'il serait difficile pour lui de pouvoir espérer remonter dans la Haas pour le GP d'Abu Dhabi la semaine prochaine. Le Français a confirmé ce dimanche matin sur ses réseaux sociaux, par le biais d'une vidéo, qu'il serait forfait pour l'ultime manche de la saison 2020 de F1 et qu'il allait retourner chez lui, en Suisse, ce dimanche soir.

"C'est avec une grande tristesse que je ne pourrai pas disputer ma dernière course à Abu Dhabi, et accompagner l'équipe", a-t-il déclaré dans un communiqué publié par Haas. "Nous avons essayé de faire le maximum possible avec le médecin, pour être apte et que mes mains soient guéries, mais le risque de rouler est trop gros pour ma convalescence et ma santé. Donc la décision a été prise de ne pas faire la course. C'est l'une des décisions les plus dures de ma vie, mais c'est évidemment l'une des plus réfléchies. L'équipe va me manquer mais je vais la soutenir, comme toujours."

Cela signifie donc selon toute vraisemblance que le Grand Prix de Bahreïn, lors duquel il a subi son terrible accident au premier tour après un accrochage avec Daniil Kvyat, a été la 179e et dernière course de la carrière de Grosjean en discipline reine, lui qui a couru pour Renault en 2009, puis Lotus entre 2012 et 2015 (avec 10 podiums à la clé) et enfin Haas depuis 2016. Ayant appelé de ses vœux à pouvoir tout de même effectuer un dernier test privé au volant d'une F1 pour boucler la boucle et effacer en quelque sorte le souvenir douloureux de son crash de Sakhir, il a déjà été entendu par Mercedes qui a indiqué être disposé à lui offrir cette chance.

"Je suis naturellement vraiment désolé que Romain manque ce qui devait être sa dernière course avec Haas F1 Team", a de son côté déclaré Günther Steiner, directeur de la structure américaine, tout en rendant hommage à celui qui fut son premier pilote. "Mais nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il s'agissait de la meilleure décision vis-à-vis de son traitement et de sa convalescence après l'accident de dimanche dernier. Romain a fait preuve d'un courage exceptionnel et d'un état d'esprit incroyable au cours des derniers jours – nous savons à quel point il voulait retrouver le cockpit de la VF-20 à Abu Dhabi. Et nous aurions tous également aimé qu'il soit présent."

"Romain a cru en notre projet en Formule 1 dès le tout début, il s'est engagé avec nous avant même qu'une voiture soit construite. Il ne fait aucun doute que sa détermination et son implication nous ont aidés à faire ce que nous avons fait en tant que jeune équipe en Formule 1. Nous lui serons à jamais reconnaissants pour cette confiance et cette implication. Ce sont ces qualités, sa détermination et son ambition qui vont, j'en suis certain, l'aider dans sa convalescence. Au nom de Gene Haas et du mien, avec toute l'organisation Haas F1 Team, nous souhaitons le meilleur à Romain, et un rétablissement complet."

Haas a d'ores et déjà annoncé que le baquet de Grosjean serait à nouveau occupé par Pietro Fittipaldi, qui le remplace aussi ce week-end pour le GP de Sakhir, à Yas Marina.

Related video