Trois jours après son incroyable accident dans le premier tour du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean a quitté l'hôpital où il avait été pris en charge dimanche dernier. Victime de brûlures aux mains, le Français a d'ores et déjà déclaré forfait pour le prochain rendez-vous à Sakhir, où il sera remplacé chez Haas par Pietro Fittipaldi. Il a toutefois confié mardi qu'il espérait pouvoir reprendre le volant afin de participer au dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi.

Haas F1 précise que Grosjean a quitté l'hôpital à 10h30, heure de Sakhir, après y avoir passé une nuit supplémentaire. Initialement, sa sortie était espérée mardi, mais en dépit de l'absence de toute complication, les médecins ont jugé plus sûr de le maintenir hospitalisé une nuit de plus.

"Grosjean poursuivra des soins pour les brûlures au niveau de ses mains et restera à Bahreïn pendant ce temps", ajoute l'écurie américaine. "Au nom de Romain Grosjean et de l'écurie Haas, nous remercions tous ceux qui ont pris soin de lui au sein du Bahrain Defence Force Hospital."

Sur les réseaux sociaux, Grosjean a fait le point sur ses blessures en ajoutant une photo. "Voici ma main droite ce matin. Le bonheur que j'ai ressenti quand on m'a dit que je n'avais plus besoin du pansement complet et que je pouvais utiliser mon doigt était énorme. J'ai presque pleuré. C'est une victoire sur le chemin de la guérison."

Après avoir donné sa toute première interview au journal télévisé de TF1 mardi, Romain Grosjean devrait s'exprimer plus longuement auprès de la presse dans la journée.