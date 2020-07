Ron Tauranac, cofondateur de Brabham en F1, est mort

Ron Tauranac est principalement connu pour avoir fondé, aux côtés de Jack Brabham, la légendaire écurie Brabham au début des années 1960, qui allait porter au titre mondial de F1 Jack en 1966 et Denny Hulme en 1967.

Mais il fut aussi l'homme derrière Ralt et ses voitures qui ont connu le succès en Formule 3, en Formule 2 et en Formule Atlantique dans les années 1970 et 1980.

C'est la famille de Tauranac qui a confirmé son décès dans un communiqué : "La famille Tauranac annonce avec regret la disparition de Ron Tauranac à l'âge de 95 ans. Ron est décédé paisiblement dans son sommeil aux premières heures du matin ce vendredi dans sa maison de la Sunshine Coast dans le Queensland, en Australie."

"Actif, en bonne santé et indépendant jusqu'à la fin, il ressentait le besoin d'accomplir constamment quelque chose et avait toujours le prochain objectif en tête. Il n'a jamais été du genre à se reposer sur ses lauriers, son esprit d'ingénieur aiguisé étant toujours en éveil."

"Lorsqu'on lui a récemment demandé quelle était la meilleure voiture qu'il avait conçue, il a répondu simplement 'la prochaine'. Il a eu une vie extraordinaire. Nous sommes à la fois incroyablement fiers de ce qu'il a accompli et profondément attristés par son décès."

Tauranac laisse derrière lui ses deux filles, Jann et Julie. La famille a demandé à ce que les messages de condoléances soient envoyés à rontauranac@gmail.com.

Il est né en Angleterre en 1925 avant que sa famille n'émigre en Australie quelques années après. Il a quitté l'école à 14 ans et rejoint plus tard la Royal Australian Air Force où il s'entraîna à devenir pilote de chasse.

Au début des années 1960, son frère Austin et lui commencèrent à construire des voitures de courses de côte, nommées "RALT" en référence à leurs initiales (Ron et Austin Lewis Tauranac). C'est dans le cadre des courses de côte que Tauranac a rencontré Jack Brabham, les deux hommes restant en contact après le départ de Brabham pour l'Europe.

Il fit le voyage à son tour en 1960, faisant son retour en Grande-Bretagne pour créer Motor Racing Developments, en partenariat avec Brabham. Cette alliance allait connaître le succès dans plusieurs catégories monoplaces, et notamment avec le titre en F1 en 1966 et 1967.

Au moment du retrait de Brabham, en 1970, Tauranac reprit MRD et l'équipe Brabham F1 avant de la vendre à Bernie Ecclestone en 1972. Il rejoignit par la suite Trojan, où il conçut la T103 et engagea le jeune Patrick Head.

Dans les années qui ont suivi, il a officiellement fondé Ralt, qui lança la carrière de nombreuses stars en F3, Formule Atlantique et F2. Il vendit Ralt à March en 1988 et commença à travailler sur divers projets, incluant notamment Honda et Arrows en F1.

Il retourna finalement en Australie et s'installa tout d’abord à Sydney avant de poser ses valises dans la Sunshine Coast il y a deux ans.