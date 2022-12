De la Rosa : J'ai perdu le baquet McLaren 2008 à cause de mon âge

Pilote d'essais McLaren de 2003 à 2009, intérimaire pour l'écurie britannique en 2005 et 2006, Pedro de la Rosa n'a jamais eu l'opportunité de disputer une saison complète avec la structure de Woking. L'Espagnol a pourtant eu des espoirs : en 2007, où le prometteur Lewis Hamilton lui avait été logiquement préféré, et en 2008, où c'est finalement Heikki Kovalainen qui avait obtenu le baquet.

S'exprimant dans le contexte de l'arrivée de Nyck de Vries en Formule 1 à déjà 28 ans, celui qui avait fait ses débuts dans l'élite au même âge révèle avoir récemment discuté avec un pilote de Formule 3 qui ne croit déjà plus en ses chances d'atteindre la Formule 1, s'estimant trop vieux à 20 ans.

"Être jeune ne signifie pas être meilleur ou plus rapide", assure De la Rosa. "Je suis toujours contre l'étiquette de l'âge, car j'en ai souffert moi-même. J'ai parfois fait partie d'équipes qui ont choisi un autre pilote en disant qu'il n'était pas forcément plus rapide mais qu'il était plus jeune. Et ça fait mal. Quand ils me disent ça lors d'une réunion, il n'y a rien de pire. Ils peuvent dire qu'ils pensent que l'autre pilote est plus rapide, d'accord. Mais l'étiquette de l'âge, c'est terrible. Je suis donc de l'avis que plus jeune n'équivaut pas forcément à plus rapide."

Fin 2007, l'implosion de McLaren due à la rivalité entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso avait entraîné le départ de l'Ibère à destination de Renault aux côtés du débutant Nelson Piquet Jr. Un baquet avait été promis au Brésilien, tandis qu'Autosport avait rapporté que Heikki Kovalainen avait été considéré comme une menace par Fernando Alonso à Enstone. McLaren en a profité pour recruter le Finlandais.

De la Rosa croyait pourtant en ses chances : "Ce n'était peut-être pas si clair à l'époque, mais vu ce qu'ils me disaient, c'était [possible], oui. Et si l'on regarde des photos, je me suis même coupé les cheveux très court ! Ça n'a pas marché…" À l'époque, Ron Dennis tenait à ce que ses pilotes aient les cheveux tondus de près.

Pedro de la Rosa a beaucoup roulé au volant de la McLaren MP4-23 couronnée en 2008, mais toujours en essais

"J'étais en désaccord total, mais c'est mon avis contre le leur. Et ça se comprend, il y avait dix ans d'écart. D'une certaine manière, ils n'avaient pas tort, car en fin de compte, on se dit parfois qu'un pilote plus jeune va se développer, progresser et s'améliorer au fil des années. Certains pilotes ne s'améliorent pas ; certains sont déjà très bons et se stabilisent, certains régressent, certains progressent. Chaque sportif est différent."

Or, Kovalainen n'a pas confirmé chez McLaren les promesses entrevues précédemment et s'est avéré trop faible en course vis-à-vis du niveau affiché par son chef de file, qui a remporté le titre mondial 2008. Le nordique a logiquement été remplacé par Jenson Button au bout de deux ans.

Forcément, De la Rosa s'est toujours demandé ce qu'il aurait pu accomplir à sa place. "Parfois, je me dis que j'aurais eu les mêmes difficultés que Heikki", commente le Catalan. "Peut-être que j'aurais été meilleur pour l'équipe. Aurais-je battu Lewis ? Bien sûr que non. Mais c'était peut-être mon atout, savoir que mon objectif n'était pas de le battre."

"Avant même 2007, en dehors de son père Anthony et de ceux qui avaient couru contre lui, j'étais l'une des rares personnes sur Terre à s'être rendu compte qu'il était exceptionnel. J'avais fait des essais avec lui, j'avais été au simulateur avec lui, je le connaissais depuis de nombreuses années, et j'ai toujours dit à McLaren qu'il était vraiment exceptionnel."

Propos recueillis par Luke Smith