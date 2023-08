Rosberg recommande à Pérez "de couper tous les médias"

Sergio Pérez a vécu une première partie de saison presque paradoxale. Vainqueur à Djeddah et Bakou, le Mexicain est solidement installé à la deuxième place du championnat mais subit parallèlement une domination outrageuse de son coéquipier et double Champion du monde Max Verstappen. Des week-ends rendus plus difficiles par une succession de qualifications ratées ont accentué la pression sur ses épaules, sans que son baquet ne soit remis en cause par Red Bull à l'heure actuelle. Néanmoins, et en dépit d'un contrat qui court jusque fin 2024, le retour de Daniel Ricciardo chez AlphaTauri a pu être perçu comme un moyen de préciser la menace pesant sur son avenir.

Tout ce contexte ne facilite pas la vie de Sergio Pérez selon Nico Rosberg, qui lui conseille vivement de faire désormais abstraction totale – ou presque – d'un environnement qui peut rapidement devenir toxique mentalement. L'Allemand explique notamment que la gestion des médias est très certainement ce qu'il y a de plus compliqué à vivre pour le pilote Red Bull à l'heure actuelle.

"Je recommanderais à Sergio de couper tous les médias, de tout couper, de ne pas regarder les réseaux sociaux, car il va voir tellement de mèmes contre lui, de commentaires contre lui, de journalistes posant des questions contre lui ; il faut vraiment se détacher de ça", insiste le Champion du monde 2016 dans le Sky Sports F1 Podcast. "Quand je me battais pour le titre, je me suis complétement déconnecté des réseaux sociaux, des mails et du monde de l'information."

"Le seul problème, c'est qu'il doit toujours aller au circuit et se présenter devant 50 journalistes. Et ils vont lui demander : 'Sergio, tu as l'air d'avoir les pires difficultés de ta carrière, penses-tu pouvoir t'en sortir un jour ?'. Ça te fait toujours mal, parce que tu dois écouter, tu ne peux pas ignorer ça, tu dois répondre aux questions. La question suivante sera : 'Hey Sergio, te sens-tu menacé par Daniel Ricciardo, as-tu le sentiment que tu pourrais perdre ton baquet ?' Ça continue encore et encore, et c'est très dur parce que ça continue de t'affecter. C'est l'une des parties du week-end les plus difficiles à gérer pour Sergio en ce moment, et il s'agit donc de se déconnecter, de se concentrer."

La Red Bull RB19 affiche une supériorité technique sans partage cette année puisqu'elle a, jusqu'à la trêve estivale, remporté tous les Grands Prix disputés. Charge donc à Sergio Pérez de savoir en profiter.

"Il était très concentré sur le fait de dire : 'Je veux battre Max, je veux être Champion du monde', comme il le dit toujours pendant l'hiver", observe Nico Rosberg. "Il est temps d'oublier ça et, week-end de course après week-end de course, séance après séance, de faire un travail fantastique. Il faut se préparer du mieux possible, gérer les risques, et tout simplement faire un travail fantastique et se reconstruire comme ça. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'il doit essayer de faire."