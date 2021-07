Russell acclamé par la foule : "Je n'avais jamais vu ça"

Toujours très doué au moment des qualifications, George Russell a naturellement hérité du surnom de Mister Saturday. Mais que se passerait-il si les qualifications avaient lieu un autre jour ? Nous avons eu la réponse ce vendredi sur le circuit de Silverstone. Porté par une foule qui n'a cessé de l'acclamer lors de ses tours lancés, le régional de l'étape a une nouvelle fois surclassé son coéquipier et a amélioré sa performance du GP d'Autriche en signant le huitième temps de la Q3.

Sans surprise, le Britannique était aux anges en sortant de sa monoplace et a révélé n'avoir jamais été autant soutenu par le passé. "C'est incroyable de faire nos meilleures qualifications de l'année à Silverstone et devant mon public", s'est réjoui le pilote Williams sur Channel 4. "C'est un sentiment tellement formidable. À chaque tour, je pouvais les voir applaudir, je n'avais jamais vu ça auparavant. Je suis un peu sans voix, pour être honnête. C'était tellement génial, j'en redemande."

Courant encore après son premier point depuis le GP d'Allemagne 2019, Williams vient de signer une deuxième Q3 consécutive, signe que la situation s'améliore enfin au sein de la structure de Grove. Jost Capito, le directeur d'équipe, a tenu à féliciter son pilote.

"Il n'y a pas eu de pari, nous avons regardé les données et changé légèrement les réglages", a-t-il expliqué au micro de Motorsport.com. "Cela fait près de trois ans que nous travaillons avec [Russell], nous savons ce qu'il préfère. Je pense qu'il a montré qu'il était vraiment spécial. Quand vous voyez la foule l'acclamer ainsi, c'est fantastique."

Toutefois, la performance de Russell ne lui permet pas de prendre le départ de la course depuis la huitième position, car le pilote Williams et ses 19 autres adversaires se sont disputés ce vendredi soir les meilleures places pour les Qualifications Sprint, qui auront lieu samedi. Moins à l'aise sur les longues distances, Russell se prépare à attaquer lors de la course sprint pour conserver sa place et tenter de grappiller des positions supplémentaires.

"Nous étions les plus lents en essais libres, sur un vrai rythme, et puis P8 en qualifications", a-t-il commenté. "Nous avons encore [les EL2] pour nous préparer à la course sprint, mais ça va être intéressant et différent. Je pense que les gars vont probablement se montrer prudent pour avoir une bonne position pour dimanche, ce qui offre une opportunité de les attaquer."

Avec Adam Cooper