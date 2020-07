Russell estime que l'on fait passer Albon "pour un idiot"

Alex Albon connaît de grandes difficultés depuis le début du Grand Prix de Hongrie 2020 de F1, qui ont culminé ce samedi avec une 13e position en qualifications et une élimination dès la Q2. Max Verstappen n'a pas placé la Red Bull sur l'une des trois premières lignes de la grille mais s'est qualifié aisément en Q3 et s'élancera septième de la course.

Lors des deux premiers GP en Autriche, Albon a connu des courses différentes mais le point commun était à chaque fois un vrai déficit de rythme par rapport au Néerlandais. Une situation qui place le Thaïlandais sous pression au sein de sa propre structure et qui suscite chez son ami George Russell, 12e ce samedi sur Williams, un sentiment d'injustice.

Russell et Albon se sont notamment battus pour le titre en F2 lors de la sason 2018 mais courent l'un contre l'autre, et contre des pilotes comme Charles Leclerc ou Verstappen, depuis des années. "Je veux dire : je connais Alex depuis, vous savez, 15 ans, on est dans le même paddock", a déclaré Russell à Sky Sports.

"C'est l'un des meilleurs pilotes contre qui nous ayons tous courus ; Max, Charles, nous tous pouvons dire qu'il a toujours, toujours été devant et tout ce qu'il a accompli. Et je ne sais pas quel est ce bordel."

"Je me sens vraiment, vraiment mal pour lui parce qu'on le fait passer pour un idiot et ce n'est absolument pas le cas. Il a gagné dans tout ce qu'il a fait. Donc je ne sais pas ce qui se passe mais ils doivent régler ça pour lui."

Sur un plan personnel et collectif, Russell a donc atteint la Q2, tout comme son équipier Nicholas Latifi, ce qui constitue une première pour Williams depuis le GP d'Italie 2018. "Notre objectif était la Q2 devant les Alfa et les Haas."

"Et la voiture a juste pris vie en début de Q1 et il y a eu un bon groove, et j'ai tout donné. En fait, c'est assez énervant de manquer Q3 de si peu deux semaines de suite ! Je préférerais être un peu plus haut parce que c'est un peu frustrant en tant que tel, mais oui, je suis vraiment content."

