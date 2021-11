Russell : "Nous disons au revoir à l'homme qui définit notre équipe"

L'annonce ce dimanche de la disparition de Frank Williams, à l'âge de 79 ans, a suscité une évidente vague d'émoi dans le monde de la Formule 1. Les réactions se multiplient depuis que la nouvelle est tombée, en milieu d'après-midi, confirmée par la famille du fondateur de l'emblématique écurie. Au nom de la Formule 1, dont il est le PDG, Stefano Domenicali a été parmi les premiers à s'exprimer.

"Ce matin, Claire Williams a appelé pour nous informer de la très mauvaise nouvelle, le décès de son père, Sir Frank Williams", a-t-il fait savoir. "C'était un vrai géant de notre sport, qui a surmonté les défis les plus difficiles dans la vie et s'est battu chaque jour pour gagner, sur la piste comme en dehors. Nous perdons un membre aimé et respecté de la famille F1, et il nous manquera énormément. Ses accomplissements incroyables et sa personnalité resteront gravés dans notre sport à jamais. Mes pensées vont à toute la famille Williams et à ses amis en cette période difficile."

C'était un pionnier, une personnalité exceptionnelle et un homme exemplaire Jean Todt

Les actuels pilotes de l'écurie, qui ont côtoyé Frank Williams avant que l'équipe ne soit vendue à l'été 2020, ont également fait part de leur tristesse. George Russell, qui a débuté en F1 chez Williams et y passe sa troisième saison avant d'être promu en 2022 chez Mercedes, a eu des mots très forts.

"Aujourd'hui, nous disons au revoir à l'homme qui définit notre équipe", a écrit le Britannique. "Sir Frank était un homme vraiment merveilleux et je me souviendrai toujours des rires que nous avons partagés. C'était plus qu'un patron, c'était un mentor et un ami pour tous ceux qui ont rejoint la famille Williams Racing, et pour tant d'autres."

"Ça a été un véritable honneur de courir pour lui et d'être une petite part de l'incroyable héritage qu'il laisse derrière lui ; un héritage qui vivra pour toujours dans le cœur et l'âme de cette équipe. Reposez en paix, Sir Frank. Merci pour tout."

Nicholas Latifi, qui sera toujours chez Williams l'an prochain aux côtés d'Alexander Albon, a lui aussi honoré la mémoire d'une légende. "C'est une si triste nouvelle, une perte immense pour notre sport et pour notre équipe", assure le Canadien. "Ce fut un honneur de représenter votre nom sur la scène internationale et nous continuerons de redoubler d'efforts pour faire remonter l'équipe sur la grille."

Président de la FIA et, par le passé, adversaire de Williams lorsqu'il était à la tête de l'écurie Ferrari, Jean Todt a également réagi : "Une très triste nouvelle. Sir Frank Williams laisse une empreinte dans l'Histoire de la F1. C'était un pionnier, une personnalité exceptionnelle et un homme exemplaire. Au nom de toute la communauté de la FIA, nos pensées s'adressent à sa famille, à ses amis et à Williams Racing. Repose en paix mon ami."