Russell : "Aucun intérêt" à se battre avec Hamilton pour être 5e

Après avoir outrageusement dominé le plateau pendant sept ans, Mercedes avait déjà fait un pas en arrière en 2021, quand le titre des pilotes lui échappait pour la première fois depuis 2014. Mais en 2022, la situation est encore plus critique pour l'écurie de Brackley, qui souffre de gros problèmes de marsouinage sur sa W13. Un paramètre qui l'empêche de développer sa monoplace, et qui force les ingénieurs à opter pour des compromis lors des week-ends de course, réduisant ainsi le potentiel de la voiture.

Bien que Mercedes soit loin de Ferrari et Red Bull en termes de rythme, l'Étoile a tout de même décroché deux podiums, notamment grâce aux abandons des Red Bull et au week-end raté de Carlos Sainz en Australie. Aujourd'hui, l'écurie occupe une surprenante deuxième place au tableau des constructeurs, bien que cette position ne soit pas représentative des performances affichées sur les premiers Grands Prix. Chez les pilotes, George Russell se classe également deuxième, alors que son coéquipier Lewis Hamilton, malchanceux avec les voitures de sécurité depuis deux courses, n'est que cinquième.

Fraîchement arrivé chez Mercedes, l'ancien pilote Williams trouve cela "assez dingue" d'être deuxième au classement, mais avoue ne pas être intéressé par sa position face à son coéquipier dans un tel contexte. "En l'état des choses, cela ne veut réellement pas dire grand-chose", estime Russell. "Bien sûr, tout le monde veut terminer devant son coéquipier. Mais Lewis et moi n'avons aucun intérêt à nous battre pour être P5 et P6. On veut travailler ensemble pour combler cet écart. Il n'y a pas de déception s'il est devant moi, et nous ne sommes pas préoccupés par cela pour le moment. Nous voyons sur le long terme. Et ce que nous devons faire, c'est rattraper les gars devant parce que nous sommes là pour gagner."

George Russell, troisième en Australie, est félicité par Lewis Hamilton, quatrième.

Rien n'est perdu pour les espoirs de titres chez Mercedes, mais les pilotes ne veulent pas y penser pour le moment. Cependant, Russell et Hamilton affichent une régularité solide en maximisant les points sur ces trois premiers Grands Prix, ce qui pourrait s'avérer être clé une fois que les problèmes de marsouinage seront maîtrisés. Avec 20 courses restantes cette saison, Ferrari et surtout Red Bull pourraient regretter les points perdus en ce début d'année.

Russell ajoute que les résultats obtenus sur ce début de saison permettent à Mercedes de "rester dans le mix", même si les solutions au marsouinage pourraient mettre du temps avant d'arriver. "J'adorerais dire que nous avons fait beaucoup de progrès, mais je crois que nous devons regarder les temps au tour et nous n'avons pas du tout comblé notre retard. Et nous savons que nous avons beaucoup de travail mais j'ai bon espoir que nous puissions y arriver. Nous savons que la voiture a du potentiel et nous avons beaucoup à faire pour en extraire la performance. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain, ça n'arrivera pas à la prochaine course, mais je suis sûr que nous y parviendrons. Pour le moment, si nous gardons ces résultats, alors cela nous permet de rester dans le mix. Ils ne sont pas représentatifs de notre vitesse, mais je pense que c'est un début de saison respectable compte tenu de notre optimisation et du manque de performance."