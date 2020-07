Russell doit déjà changer de moteur Mercedes

George Russell a abandonné dans le 50e tour du GP d'Autriche le week-end dernier, déclenchant le second Safety Car de la course en se rangeant à l'intérieur du virage 4 du tracé du Red Bull Ring. Le problème venait visiblement du moteur Mercedes de la Williams FW43 puisqu'un souci de pression d'essence avait été dans un premier temps évoqué pour expliquer la nécessité de stopper la monoplace en urgence.

Il s'avère finalement que le problème était différent et que le pilote britannique doive bénéficier de nouveaux éléments de l'unité de puissance pour le second Grand Prix, celui de Styrie, toujours sur la piste de Spielberg. Comme il s'agit du premier changement, il ne subira pas de pénalité sur la grille mais une telle opération après seulement un week-end de course est évidemment loin d'être idéale.

Après renvoi vers l'usine moteur de la marque allemande, à Brixworth, l'enquête sur la défaillance a finalement décelé un problème de transmission. Williams va donc faire appel à un nouveau V6, un nouveau MGU-H et un nouveau turbo qui seront d'abord utilisés par Jack Aitken lors des EL1 ce vendredi. Précision importante toutefois : le problème semble spécifique à la voiture de Russell et ne semble donc pas être une source d'inquiétude particulière chez le motoriste.

Si la course de l'écurie Mercedes et de Racing Point, autre écurie cliente de la marque allemande, n'a pas été de tout repos non plus sur le plan de la fiabilité, ce fut plutôt pour des questions liées à la boîte de vitesses et, plus spécifiquement, à des capteurs. Ainsi, si le moteur de Lance Stroll a perdu de la puissance en course et conduit à son abandon, il n'a subi aucune défaillance et n'a même pas été renvoyé vers Brixworth.

Avec Adam Cooper