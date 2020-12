Russell connaît son écurie pour 2021, pas pour ce week-end !

À moins de 24 heures des premiers essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, trois pilotes sont plongés dans une grande incertitude : Lewis Hamilton, George Russell et Jack Aitken. Le deuxième cité, bien que ne sachant pas encore pour quelle écurie, est le seul certain de courir ce week-end. Drôle de situation ! Atteint par le COVID-19 la semaine dernière, Lewis Hamilton voit son isolement s'achever aujourd'hui. Le septuple Champion du monde détient malgré lui la clé des prochaines heures : s'il présente un test négatif et qu'il reçoit l'autorisation des autorités d'Abu Dhabi, il pourrait réintégrer le paddock, dans un timing potentiellement serré avant la première séance d'essais libres, voire la séance de qualifications samedi.

En attendant, son remplaçant de la semaine dernière à Bahreïn, George Russell, aborde le week-end dans la tenue Mercedes, mais il est prêt à redonner sa place à tout moment. "Franchement, je ne suis pas sûr, nous attendons les résultats du test de Lewis", confirme le Britannique ce jeudi dans le paddock de Yas Marina. "Nous avançons comme prévu. Et si Lewis présente un test négatif, il fera son retour dans la voiture. Nous n'avons pas fait le tour de la piste mais tous les préparatifs normaux. J'étais là ce matin pour travailler avec les ingénieurs, avec Bono [Peter Bonington] et les gars, pour tout passer en revue si jamais je pilote la Mercedes ce week-end."

Mercedes espère retrouver Lewis Hamilton et dans un tel scénario, George Russell retournera chez Williams. Une écurie dans laquelle il se dit certain de courir l'an prochain, quelques jours après avoir impressionné les observateurs au volant de la Mercedes face à Valtteri Bottas. S'il avait confié son espoir de semer le doute dans l'esprit de Toto Wolff "pour 2022" ou "peut-être plus tôt", il tempère largement cet espoir aujourd'hui. "C'était une remarque lancée à chaud, il y avait beaucoup d'émotions", confie-t-il. "Mais oui, au bout du compte, j'ai un contrat et je suis pilote Williams pour 2021."

Pendant ce temps, un troisième homme se retrouve dans une étrange situation d'attente. Après avoir fait ses grands débuts en Formule 1 le week-end dernier pour suppléer George Russell chez Williams, Jack Aitken ignore encore s'il aura une seconde chance. "Nous ne le savons pas encore", insiste le Britannique. "Ça dépend de Mercedes, et bien sûr de la guérison de Lewis. J'attends une confirmation. Bien sûr, j'adorerais remonter dans la voiture car je pense avoir bien progressé, et ce serait encore mieux ce week-end. Mais je dois attendre la confirmation."