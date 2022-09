Russell content d'en avoir fini avec les circuits rapides

Bien que Mercedes ait tutoyé la victoire à plusieurs reprises cette saison, l'équipe allemande n'a pas encore réussi à conclure un Grand Prix en première position, laissant Red Bull et Ferrari se partager les honneurs. Les deux adversaires de la marque à l'étoile l'ont notamment surclassée à Spa-Francorchamps et à Monza, deux circuits composés de longues lignes droites : la première W13 a respectivement accusé 1"8 et 1"3 de retard en qualifications en Belgique et en Italie.

Mercedes a certes limité la casse, en totalisant 37 points sur ces deux courses, mais George Russell est heureux de voir que les prochains Grands Prix se tiendront sur des circuits plus lents. "Les performances de Max et de Red Bull correspondaient à peu près à nos attentes", a-t-il expliqué après le GP d'Italie. "Mais je pense que Ferrari, surtout Charles [Leclerc], nous ont surpris par leurs performances. Je pense que nous avions une petite chance de nous battre contre Charles mais il a montré qu'il avait un très gros rythme."

"C'était une course assez solitaire pour être honnête ! Notre voiture n'était certainement pas au mieux de ses performances sur ce circuit. Je pense que nous avons une petite idée de la raison pour laquelle c'est le cas et [nous sommes] un peu heureux que ces circuits à faible appui et à haute vitesse soient maintenant derrière nous."

Les circuits demandant plus d'appui ont souri à l'équipe allemande cette saison, Russell s'étant battu pour la victoire en Espagne et en Hongrie, et Lewis Hamilton ayant fait de même aux Pays-Bas. Les deux W13 pourraient donc briller lors du Grand Prix de Singapour, prochaine manche du calendrier, mais Russell se méfie des bosses de Marina Bay.

"Sur le papier, Singapour devrait convenir à notre voiture", a-t-il ajouté. "Mais quand nous regardons [ce qui s'est passé sur] les circuits en ville de Monaco et d'Azerbaïdjan, notre voiture ne se comporte pas très bien sur les bosses. Donc nous ne sommes pas trop sûrs de comment ça va se passer. Mais nous devons poursuivre nos efforts, continuer à améliorer la voiture. Je suis heureux que nous ayons une direction claire que nous devons suivre désormais."