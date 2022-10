Russell : De Vries méritait que les planètes s'alignent

Nyck de Vries sera pilote titulaire en Formule 1 la saison prochaine, le Néerlandais ayant décroché un baquet chez AlphaTauri, où il remplacera Pierre Gasly en partance vers Alpine. Cette arrivée surprise dans le giron Red Bull fait notamment suite à un remplacement au pied levé convaincant d'Alex Albon chez Williams lors des deux dernières journées du GP d'Italie, avec à la clé ses premiers points en discipline reine pour sa première course.

George Russell connaît bien De Vries puisqu'ils se sont croisés en karting dans leur jeunesse, même s'ils n'étaient pas dans les mêmes catégories, De Vries étant plus vieux et ayant donc gravi les échelons plus rapidement. Ils ont couru ensemble en F2 lors de la saison 2018, saison durant laquelle l'actuel pilote Mercedes a remporté le titre, face à Lando Norris, Albon et donc De Vries.

Si la pige chez Williams a eu comme effet de booster ses chances et de le placer de façon éclatante sur le devant de la scène, le Champion F2 2019 était déjà en négociations pour un baquet 2023, avec Williams mais également potentiellement Alpine.

"Parmi les gars du karting, Nyck était le seul qui n'avait pas accédé à la F1 et qui le méritait probablement", a déclaré Russell lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com sur le sujet. "Donc de ces cinq pilotes, Alex, Max [Verstappen], Charles [Leclerc], Nyck et moi-même, qui couraient à cette période les uns contre les autres, en 2011 et 2012, comme je l'ai dit, Nyck était le seul qui n'y avait pas accédé, donc [je suis] heureux de le voir là."

Jusqu'à peu, De Vries occupait le poste de réserviste chez Mercedes et a donc travaillé aux côtés de Russell cette saison. Cela a-t-il renforcé l'opinion que le Britannique a du Champion du monde de Formule E 2020-21 ? "Je l'ai toujours estimé. En karting, c'était l'homme à battre. Je n'ai jamais couru avec lui en karting, mais de nous tous, il était probablement celui qui avait le plus de succès."

Nyck de Vries devant Zhou Guanyu et Carlos Sainz

"Je ne l'ai jamais sous-estimé. Je pense que pour arriver en F1, vous devez faire le travail au bon moment quand il y a une opportunité sur la grille, et parfois ces planètes ne s'alignent pas. Mais avec le nombre de planètes qui se sont alignées à Monza, cela a probablement compensé la malchance d'il y a quelques années."

De Vries va faire ses débuts en Formule 1 en tant que titulaire à l'âge de 28 ans l'an prochain, autant dire un âge très avancé selon les standards de la discipline ces 20 dernières années. Et Russell est intrigué de voir comment l'accumulation d'expérience dans d'autres disciplines (comme la FE ou encore l'Endurance) va se traduire : "Ça m'intrigue vraiment de voir comment il va s'en sortir. Je ne doute pas qu'il sera performant. Il a toutes les aptitudes pour devenir un grand pilote de F1. Je suis sûr qu'il va réussir."

Quant à Norris, il juge également que son ancien rival de F2 mérite l'opportunité qui lui est offerte :

"C'est clairement un très bon pilote", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com. "Je pense qu'il l'a prouvé depuis le tout début en karting. Il a complètement dominé beaucoup de choses en karting, il est Champion du monde de Formule E et [il a fait] beaucoup de choses. C'est donc un top pilote. Évidemment, il le mérite, il a fait du bon travail à Monza quand il était présent. Il a prouvé sa valeur, et nous verrons l'année prochaine ce qu'il peut faire."

Avec Adam Cooper