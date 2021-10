Russell s'en veut après une erreur qui a coûté le top 10 à Williams

Après avoir brillé dans des conditions humides pour prendre la deuxième place sur la grille à Spa et la troisième à Sotchi, George Russell espérait pouvoir continuer sur sa lancée après que la pluie ait rendu la piste humide au début des qualifications sur l'Istanbul Park. S'il est parvenu à passer en Q2, une erreur dans son dernier tour lui a fait perdre du temps, ce qui ne lui a permis que de prendre la 13e place sur la grille.

Russell estime qu'il aurait dû être "bien en Q3" avec son dernier tour, lui qui a terminé à quatre dixièmes du temps de Lando Norris en 10e position. "C'est très frustrant parce que ce tour aurait probablement été suffisant pour être P5, à six ou sept dixièmes de la limite [pour accéder à] la Q3", a déclaré Russell lorsqu'il a été interrogé sur ses qualifications par Motorsport.com en Turquie.

"Je repoussais vraiment mes limites et je les ai dépassées deux fois aujourd'hui [il est aussi sorti de piste en EL3, ndlr], ce qui représente deux erreurs de trop de ma part. Je suis un peu déçu de moi-même, vous savez, nous avons besoin de ces conditions pour nous offrir ces opportunités. Aujourd'hui, c'était une opportunité et je l'ai manquée."

Russell a déclaré qu'il était "vraiment difficile" pour les pilotes de juger où ils pouvaient et ne pouvaient pas pousser dans les conditions humides après avoir roulé sur des slicks au fil des qualifications, mais il a tout de même estimé qu'il aurait pu obtenir un autre résultat remarquable pour Williams.

"Tous les pilotes sont dans la même situation, et c'est là que je suis en quelque sorte fier d'essayer de faire un peu la différence. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité, et il nous a manqué un virage pour connaître un autre de ces samedis spéciaux."

Russell pense que la Williams a fait un pas en avant en termes de performance par rapport au roulage de vendredi, et bien qu'il doute qu'une répétition d'un résultat comme Spa ou Sotchi aurait été possible, il est frustré de ne pas partir plus haut sur la grille de départ.

"Le rythme de la voiture n'était pas là hier, nous étions très lents, mais aujourd'hui nous l'avons faite fonctionner dans ces conditions difficiles, [nous aurions pu] en tirer le meilleur parti", a ajouté Russell.

"Mais nous sommes là, partant P13 demain plutôt que potentiellement dans le top 10. En partant dans le top 10, si vous prenez un bon départ, vous pouvez facilement vous retrouver dans le top 8 ou le top 7, mais après le premier tour, tout est différent."

"Avec un excellent premier tour demain, nous serons dans le top 10 au mieux, et avec le rythme inhérent à la voiture, ce n'est pas suffisant. Ce sera une longue course demain, je ne sais pas si quelqu'un sait quelle sera la bonne stratégie, donc ça va être intéressant."