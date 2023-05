Dépassements : la course de Bakou "parle d'elle-même", selon Russell

Dans la deuxième année de la nouvelle ère technique, il est devenu plus difficile pour une voiture d'en suivre une autre. Les équipes ont trouvé des moyens d'ajouter de l'appui à leurs F1, rendant les dépassements de plus en plus difficiles. Le morne Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023 a mis en évidence la baisse d'intensité sur la piste, ce circuit urbain étant pourtant réputé pour ses courses folles et ses luttes endiablées le long de sa ligne droite de deux kilomètres.

En outre, bien que les courses deviennent de plus en plus processionnelles, la FIA a décidé de raccourcir la principale zone DRS à Bakou, et a pris la même décision sur deux zones pour le Grand Prix de Miami de ce week-end, en se basant sur les données des précédentes éditions.

Des décisions qui ont fait réagir lors de la réunion des pilotes à Bakou, mais aucun changement n'a été effectué pour la suite du week-end. Selon George Russell, pilote Mercedes et directeur du GPDA, la course ayant suivi "parle d'elle-même".

"Aucun d'entre nous [les pilotes] n'a vraiment compris pourquoi la zone DRS a été raccourcie", a-t-il expliqué. "Aucun d'entre nous n'a été consulté à ce sujet, notre avis n'a pas été demandé. Je pense que la course à Bakou parle d'elle-même. Il est clair qu'à Bakou, [la zone DRS] était beaucoup trop courte."

Compte tenu de son rôle au sein de l'association des pilotes, Russell souhaite s'entretenir avec la FIA ainsi que les dirigeants de la Formule 1 afin de voir ce qui peut être fait pour rendre les courses plus divertissantes.

"Il est certain que nous allons en parler à la FIA et à la F1 car nous voulons pouvoir nous battre", a-t-il affirmé. "Nous voulons pouvoir nous battre comme nous le faisions tous en karting, lorsqu'il n'y avait pas d'aérodynamique. C'est le rêve ultime. Je pense que notre discipline a pris un très bon virage lorsque ces nouvelles voitures ont été introduites [en 2022], mais nous devons maintenant passer à l'étape suivante."

Si Russell ne souhaite pas que ce problème n'entraîne une réaction précipitée de la part des instances dirigeantes, le Britannique a précisé que le DRS n'était pas le seul coupable. Max Verstappen a également souligné récemment la difficulté de suivre un adversaire dans les virages lents en raison de l'augmentation du poids et de la rigidité des suspensions des F1 actuelles.

La dégradation des pneus a également été moindre lors des dernières courses, ce qui a permis à la plupart des pilotes de ne s'arrêter qu'une fois à Bakou, avec un très long relais en pneus durs. Ces similitudes dans la stratégie et la diminution de la dégradation ont en conséquence impacté les moyens favorisant habituellement les dépassements.

"Au final, nous voulons tous des courses très passionnantes et il y a probablement quelques solutions faciles pour y parvenir à court terme", a ajouté Russell. "En ce qui concerne la dégradation des pneus, les deux dernières courses ont été marquées par des [stratégies] simples à un arrêt. Et quand tout le monde pousse à fond, les courses sont moins passionnantes."

"De toute évidence, la mauvaise direction a été prise avec le DRS. Il ne devrait jamais y avoir de réponse irréfléchie mais nous avons tous parlé de ce problème avant la course de Bakou, et la course s'est avérée aussi ennuyeuse que nous le pensions tous, alors... Évidemment, nous poussons Pirelli à fournir des pneus bons et constants. Quand c'est difficile [de gérer la dégradation des pneus], les pilotes, moi y compris, n'aiment pas ça. Dans un monde idéal, vos pneus sont très performants et, à un moment donné, se dégradent d'un coup, ce qui vous oblige à faire un arrêt au stand supplémentaire et offre d'autres opportunités."

Carlos Sainz pense quant à lui que les pilotes devraient faire plus d'efforts pour essayer de se faire entendre, étant donné la quasi unanimité sur la question : "Notre avis sur le sujet n'a pas été demandé et la question n'a pas été soulevée lors des réunions ou des grandes commissions qu'ils organisent. Nous essayons de faire en sorte que les pilotes soient davantage intéressés et impliqués dans ces commissions car je pense que nos retours manquent à la FIA ou à la FIA."

"Peut-être que nous ne faisons pas un assez bon travail pour être présents et donner notre avis. En fin de compte, ceux qui savent ce qui se passe, c'est nous. Je pense que nous commençons tous à ressentir la même chose, ce qui permet normalement de se faire une idée de ce qui se passe."