Russell déplore un problème de freinage sur la Williams

Malgré des performances toujours nettement supérieures à celles de son coéquipier Robert Kubica, George Russell n'est pas satisfait. Au volant de la monoplace la moins compétitive du plateau, le Britannique parvient pourtant à se rapprocher de ses autres concurrents en qualifications, comme l'a montré le Grand Prix du Japon, où il n'était qu'à deux centièmes de la Racing Point de Sergio Pérez.

Russell a ensuite conclu la course à moins de 15 secondes des deux Haas, mais cela ne suffit pas à son bonheur, et il évoque même "une course incroyablement délicate", "l'une de nos plus dures de la saison", en raison d'un comportement manifestement instable au freinage.

"Nous avons un petit problème de freinage depuis un certain nombre de Grands Prix", analyse l'Anglais, relayé par le site officiel de la F1. "C'était particulièrement mauvais en course : à presque chaque virage, quand on freine, on n'a pas confiance en les freins. Par conséquent, on n'a pas confiance pour attaquer le virage, ce qui compromettait mon rythme. Il est question de constance – il y a certains tours où ça fonctionne bien et d'autres non. Nous devons donc étudier les données et comprendre pourquoi."

"Quand on a un seul tour, on peut plus ou moins faire une petite différence ; quand c'est un relais plus long, ça se nivelle plus ou moins. C'est avec ces problèmes que je fais 60 tours d'affilée et non un seul. Sur un tour, on peut poser ses couilles sur le mur et espérer que ça passe..."

Russell espérera ne pas avoir de tel problème sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, où il n'a jamais couru par le passé (tout comme Kubica par ailleurs). Ce circuit accueille le Grand Prix du Mexique et comprend quelques longues pleines charges suivies par des gros freinages.