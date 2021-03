Russell est devenu directeur du GPDA pour représenter les jeunes

George Russell a fait ses débuts en Formule 1 en 2019 avec Williams, écurie pour laquelle il court toujours au moment d'entamer sa troisième saison en discipline reine. Cette semaine, il a révélé qu'il avait été nommé directeur du GPDA, aux côtés de l'autre directeur de longue date, Sebastian Vettel, et sous la direction du président, Alex Wurz. Il remplace Romain Grosjean, parti en IndyCar.

Dans un contexte où la grille se rajeunit toujours plus, avec sept trentenaires et huit pilotes qui ont le même âge (23 ans) ou sont plus jeunes que Russell, le Britannique a expliqué vouloir justement s'impliquer pour représenter les jeunes de la grille. "Je voulais assumer ce rôle parce que je pense que ce que le GPDA a fait pendant tant d'années a été formidable pour le sport."

"Chaque fois que nous avons eu nos briefings entre tous les pilotes, ce qui était très courant en 2019, probablement une fois tous les deux Grands Prix, nous restions après le briefing et nous parlions tous de certains problèmes ou de la manière dont nous pensions pouvoir améliorer la discipline, la sécurité, quoi que ce soit."

"Évidemment, c'était un peu plus difficile en 2020 avec les problèmes logistiques liés au COVID, mais j'ai toujours su me faire entendre, j'ai toujours aimé donner mon avis. Et je pense qu'avoir une voix pour les pilotes est quelque chose dont je suis assez fier, pour être honnête."

"J'ai donc hâte de commencer et je crois bien entendu que j'ai une très bonne relation avec beaucoup de jeunes pilotes. Je pense que Sebastian représente en quelque sorte la moitié la plus âgée de la grille, je représente potentiellement la moitié la plus jeune de la grille."

Même s'il estime qu'il doit encore en apprendre plus sur les rouages du GPDA, il pense que l'association peut augmenter sa puissance et son influence. "Je pense qu'au cours des deux dernières saisons – évidemment, je ne suis en Formule 1 que depuis deux saisons – l'implication que nous avons en tant que pilotes avec la Formule 1, avec la FIA, a augmenté d'année en année. Et la Formule 1 est vraiment ouverte et souhaite vraiment que nous soyons encore plus impliqués. Donc, je ne suis pas trop sûr de ce que l'avenir nous réserve."

"Je pense qu'il serait fantastique d'aller plus loin, en dehors de la Formule 1, et de s'impliquer davantage dans le sport automobile en général, mais je suis évidemment le nouveau venu dans ce rôle et je ne peux pas donner trop d'avis pour le moment. Je vais juste écouter, apprendre et trouver mes marques au fil du temps."

