Entre Grosjean et Russell, l'empathie est réciproque

George Russell semble effectivement être le seul à avoir envoyé un message de compassion à Romain Grosjean, dont la carrière devrait trouver son terme fin 2020 après plus de 180 Grands Prix dans l'élite et dix podiums. La compassion est réciproque d'une certaine manière, Russell ayant connu un embarrassant accident sous Safety Car à Imola, alors qu'il occupait une dixième place qui aurait été synonyme d'un tout premier point en F1 ; Grosjean, de son côté, avait connu une mésaventure similaire à Bakou en 2018, ayant percuté le mur dans les mêmes conditions quand il était sixième.

"J'ai une bonne relation avec George", commente le Français. "Quand il a été annoncé que je n'allais pas rester dans l'équipe la saison prochaine, il a été le premier et le seul à m'envoyer un message sur WhatsApp. Cela montre vraiment que c'est quelqu'un de super."

"Je sais à quel point ça fait mal d'avoir un accident sous Safety Car, surtout quand c'est pour le premier point de la saison. Je crois que c'était pareil pour moi à Bakou en 2018. Dans la partie inférieure du peloton, il faut vraiment mettre les pneus à rude épreuve. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, si Bakou était à refaire, je referais sûrement la même chose. George n'a rien fait de fou, il a simplement perdu le contrôle de la voiture. C'était une dure journée pour lui, mais il en a plein d'autres [bonnes] à venir."

Lire aussi : Romain Grosjean en discussion avec des équipes d'IndyCar

Grosjean a désormais tiré un trait définitif sur ses chances d'être sur la grille de la Formule 1 en 2021, même s'il n'exclut pas un retour en 2022, et s'est mis en quête d'un baquet en IndyCar ou en WEC. "Ce qui m'aide [dans cette quête], ce sont mes résultats, ce sont dix ans en Formule 1, ce sont dix podiums, c'est avoir la réputation d'un mec qui sait développer une voiture, c'est faire partie des dix meilleurs mondiaux en termes de talent, de vitesse et de capacités de course", conclut-il.

Related video