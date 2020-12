Russell espère avoir donné la migraine à Wolff pour 2022… ou plus tôt

Pour ses grands débuts avec Mercedes le week-end dernier, George Russell a tutoyé de très près une première victoire en Formule 1. Le Britannique a tout perdu lorsque son écurie a commis une erreur de communication dans les stands, puis quand une crevaison a stoppé sa remontée en fin de course. Avant cela, il avait donné du fil à retordre à Valtteri Bottas en qualifications, puis pris l'ascendant sur le Finlandais à l'extinction des feux pour mener l'essentiel de la course. Pour la première fois depuis son titre en Formule 2 il y a deux ans, il s'est retrouvé en tête d'un peloton.

"C'était chouette d'être dans cette position, de mener la course, d'être devant, ce que je n'avais plus connu depuis très longtemps", décrit Russell. "Mais bizarrement aussi, mis à part le fait de vouloir gagner, un pilote veut juste obtenir le meilleur résultat possible avec le matériel dont il dispose. Lors de mes 18 mois chez Williams, nous avons fait certaines courses fantastiques en terminant 12e ou 14e. C'est presque une victoire pour nous dans cette position. Ou bien se qualifier en Q2, c'est comme une pole position pour nous. Mais au bout du compte, gagner, c'est encore à un autre niveau."

"Je ne voulais pas me laisser emporter, j'étais concentré sur le travail à faire. À mi-course, j'avais environ huit secondes d'avance sur Valtteri. Je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai. Et il s'est avéré que c'était trop beau pour être vrai. Franchement, le départ a été une phase de la course où j'étais le plus nerveux de tout le week-end. J'utilisais les palettes d'embrayage moulées pour les mains et les doigts de Lewis [Hamilton], qui ne me convenaient pas correctement. J'ai dû faire des centaines d'essais de départ avec l'appareil que nous avions installé dans ma chambre, juste pour m'entraîner encore et encore. J'étais heureux d'avoir pris un bon départ et d'avoir plongé à l'intérieur de Valtteri."

Russell a finalement bouclé le Grand Prix de Sakhir au neuvième rang, inscrivant ainsi ses premiers points en Formule 1 tout en étant crédité du meilleur tour en course. Si la déception du Britannique était immense par rapport au résultat en lui-même, il espère toutefois que sa prestation aura de quoi semer le doute dans l'esprit des dirigeants de Mercedes. "La meilleure façon de parler, c'est de le faire en piste", estime-t-il. "C'est une industrie où la performance compte, et j'espère que ce week-end a permis de consolider leur opinion à mon égard. Mercedes me soutient depuis fin 2016. Ils ont suivi de très près toute ma carrière. J'espère que c'est un échelon de plus qui a été gravi."

Mercedes n'a cessé de rappeler que le Grand Prix de Sakhir ne constituerait pas une confrontation directe entre Bottas et Russell pour un éventuel baquet en 2022. Néanmoins les faits parlent pour lui. "C'était un formidable week-end pour valider le très bon travail que nous avons fait avec Williams cette année", avance Russell. "Du point de vue de Toto [Wolff], j'espère lui avoir donné la migraine, pas seulement pour 2022, peut-être plus tôt."

Un Toto Wolff qui n'a pas manqué de rappeler la situation contractuelle de ses pilotes pour 2021, sans pour autant refuser de spéculer un peu sur l'avenir : "Il est pilote Williams, il a signé chez Williams et notre line-up est constitué de Valtteri et Lewis. Je ne vois donc pas cela comme une situation réaliste pour le moment. Mais je peux comprendre le fait que ce serait une situation intéressante de les avoir tous les deux dans l'équipe, et ce serait peut-être un peu la tourmente pour nous tous. Peut-être que ça arrivera à l'avenir."