Russell : Les évos d'Imola ne vont pas "changer le monde" de Mercedes

Après un début de saison compliqué où l'écurie a signé un seul podium avec Lewis Hamilton en Australie, Mercedes va tenter de rebondir ce week-end au Grand Prix d'Émilie-Romagne. La W14 y sera équipée de nouvelles pièces, à savoir les pontons, le plancher et les suspensions avant. De quoi altérer un concept qui, jusqu'à présent, ne donne pas satisfaction et n'est pas à la hauteur de la Red Bull RB19.

Il s'agit des premières évolutions majeures apportées cette saison par la marque à l'étoile, dont le directeur d'équipe Toto Wolff qualifie la monoplace de "poison à piloter". Forcément, ces nouveautés suscitent de grands espoirs, mais George Russell se montre prudent.

"Nous aurons de nouvelles pièces sur la voiture à Imola", a indiqué Russell. "Espérons que c'est positif. Cela ne va pas nous changer le monde à court terme, mais espérons que c'est un pas dans la bonne direction. Je pense que nous ne pouvons pas nous emballer, nous devons faire nos preuves en piste. Il faut voir quel sera le niveau de performance des évolutions quand nous arriverons là-bas. Je croise les doigts pour qu'elles soient géniales, mais nous ne le saurons que vendredi matin."

L'instabilité de la W14 cause de nombreux maux à ses pilotes, et c'était particulièrement criant à Miami. Russell et Hamilton ne s'y sont qualifiés que sixième et treizième, bien qu'ils aient mené une course efficace en finissant quatrième et sixième. "C'est probablement parce que la voiture est assez difficile à piloter en ce moment", a estimé Russell. "Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Comme je l'ai dit, nous savons où nous nous situons actuellement."

Directeur de l'ingénierie piste, Andrew Shovlin confirme que l'objectif primordial de cette nouvelle version de la monoplace n'est pas la performance pure. "Nous espérons vraiment qu'elle est plus rapide, nous espérons qu'elle est meilleure en rythme de qualifications et de course. La clé, cependant, est que nous ne cherchons pas seulement à améliorer les chronos, nous cherchons à emprunter une voie différente au niveau du développement. Une voie dont nous pensons qu'elle nous donne de meilleures chances de pouvoir jouer la victoire et le titre mondial sur le long terme. Le package d'Imola représente les premiers pas dans cette direction", conclut le Britannique.

Avec Filip Cleeren et Matt Kew