Russell s'excuse finalement auprès de Bottas après l'incident d'Imola

Le 31e tour du second Grand Prix de la saison 2021 de F1, disputé à Imola, a été le théâtre de l'accrochage entre Valtteri Bottas et George Russell, alors tous deux en lutte pour la neuvième position. À l'entame de cette boucle, et alors qu'il avait le DRS, le pilote Williams a tenté d'attaquer la Mercedes par la droite à l'abord de la chicane de Tamburello.

Mais son décalage soudain sur la partie encore humide de la piste couplé à l'utilisation d'un dispositif qui réduit l'appui aéro à l'arrière ainsi qu'un léger passage dans l'herbe a contribué à déstabiliser la FW43B et à l'envoyer à l'équerre dans la Mercedes. Les deux voitures privées de tout contrôle ont continué leur course folle en subissant plusieurs chocs avec les barrières de sécurité. Heureusement les deux hommes sont sortis indemnes ; ils ont même pu échanger vertement une première fois, Russell courant vers Bottas pour lui demander s'il avait voulu les "tuer", le vice-champion du monde répondant par un doigt d'honneur.

Après la course, la guéguerre médiatique s'est poursuivie. Les commissaires ont pour leur part tranché en n'infligeant aucune sanction pour ce qui est considéré comme un incident de course, aucun pilote n'ayant aux yeux des officiels commis de manœuvre fautive dans des conditions jugées délicates. Pour Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes et également responsable du programme de jeunes pilotes auquel appartient Russell, aucun coupable n'a été pointé du doigt publiquement, mais c'est vers une mise en avant de l'inexpérience et de la fougue du Britannique que les déclarations ont semblé pencher.

Ce lundi soir, plus de 24 heures après l'incident, Russell a publié sur les réseaux sociaux un long message dans lequel il reconnaît pour la première fois sa responsabilité dans l'accident et la manière dont il a géré la situation globale, tout en s'excusant auprès de Bottas. "La journée d'hier n'est pas celle dont je suis le plus fier. Je savais que ce serait l'une de nos meilleures opportunités de marquer des points cette saison et, quand ces points comptent autant qu'ils comptent pour nous maintenant, on prend parfois des risques. Ça n'a pas payé, et je dois en assumer la responsabilité."

"Ayant pris le temps de repenser à ce qui s'est passé ensuite, je sais que j'aurais dû mieux gérer toute cette situation. Les émotions peuvent être fortes dans le feu de l'action, et hier, je me suis laissé emporter par les miennes. Je présente mes excuses à Valtteri, à mon équipe et à quiconque se sent déçu par mes actes. Ce n'est pas représentatif de ma personne, et j'attends mieux de moi, tout comme je sais que d'autres attendent mieux de moi."

"J'ai tiré des leçons dures ce week-end et cette expérience fera de moi un meilleur pilote et une meilleure personne. Désormais, je me concentre pleinement sur le Portugal et sur une opportunité de montrer qui je suis vraiment. Merci pour tous les messages, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ils vont tous m'aider à mûrir."