Russell favorable à la réduction du temps d'essais libres

Dans le contexte où Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, a questionné la pertinence du maintien des essais libres tels qu'ils sont actuellement dans une interview pour SportTV, certains pilotes se sont montrés d'accord avec cette vision.

La question de la diminution du temps de piste avant les séances cruciales que sont les qualifications, éventuellement le sprint et la course fait appel à diverses problématiques allant de l'absence d'enjeu de ces sessions et donc potentiellement d'intérêt du public à l'interrogation autour des conséquences sur le spectacle de permettre aux écuries de récolter moins de données et d'avancer vers une plus grande inconnue dans les réglages.

Quand la question lui a été posée de savoir s'il était encore nécessaire de maintenir trois séances, George Russell a pour sa part été clair : "Je pense que la réponse est non. Il est évident que plus on s'entraîne, plus on est rapide et plus on est à l'aise avec la voiture. Je ne pense pas qu'il soit juste que la Formule 1 ait trois fois plus d'heures d'essais que les catégories F3 et F2. Ce sont eux qui devraient avoir plus d'essais, aussi parce qu'ils font moins de courses, ils n'ont pas l'occasion de faire des essais aussi souvent."

Si le pilote Mercedes estime que Domenicali a pu aller loin en suggérant que les essais libres disparaissent totalement, il confie que le fait d'avoir pu expérimenter, via le format sprint, des week-ends organisés différemment (avec notamment les qualifications le vendredi à la place des EL2), avait élargi sa vision des choses. "Pas d'essais, c'est trop peu. Je n'étais pas favorable aux courses sprint au départ... mais j'aime beaucoup les courses sprint, et avoir de l'action le vendredi est vital pour nous tous et aussi pour le facteur spectacle."

De son côté, Lando Norris a soutenu également cette idée, en ayant en tête l'aspect financier de la participation aux championnat F2 et F3, tout en ne masquant pas son appréciation du format sprint et de la pression qu'il met sur les pilotes F1. "À l'époque où j'étais [en F2 en 2018], quand vous voyiez le coût de ce championnat par rapport au nombre de tours que vous faisiez, c'était choquant... c'est vraiment stupide. Que la Formule 1 leur donne plus de temps de piste... c'est assurément une bonne chose pour les pilotes junior. Passer des EL1 aux qualifications, j'adore. Cela me met sous pression, cela met les ingénieurs un peu plus sous pression et nous entrons directement dans l'action."

Avec Adam Cooper