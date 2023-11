Russell voit Ferrari "dans une autre dimension"

George Russell s'en sort bien. Alors que son coéquipier Lewis Hamilton a vu ses qualifications s'achever dès la Q2 au Grand Prix de Las Vegas, avec seulement 28 millièmes de déficit sur le top 10, l'Anglais a brillé en décrochant la quatrième place des qualifications – et il sera même troisième sur la grille de départ, juste derrière Charles Leclerc et Max Verstappen.

"Je suis content du résultat", se réjouit Russell, dont le tour n'était qu'à huit millièmes du temps de Verstappen. "Je me sentais confiant sur ce circuit. On ne s'attendait pas à être si compétitifs pour ce week-end." Forcément, le son de cloche est différent du côté de Hamilton, 11e. "J'étais juste en difficulté", lâche le septuple Champion du monde. "Hier, je me sentais mieux, et j'étais plus compétitif. Puis on a fait des changements hier soir, et je ne me sentais pas super bien aujourd'hui. Cette voiture est un peu sur le fil du rasoir."

Néanmoins, Russell a beau avoir signé ce résultat convaincant, l'essentiel est ailleurs pour lui. Il s'inquiète notamment que Ferrari puisse disposer d'un avantage décisif en matière de gestion des pneus.

"Aussi étrange que cela puisse paraître, notre résultat en qualifications aujourd'hui ne me préoccupait pas trop, tant qu'on était dans le top 10", confie le pilote Mercedes. "Parce qu'on a vu un graining énorme dans toutes les écuries, c'est la plus grande inconnue de la saison, pour la course de demain. Si on peut éviter le graining, une stratégie à un arrêt sera confortable. Mais dès que les pneus commencent à grainer, il faut rentrer au stand. Et je ne crois pas qu'on ait fait plus de 12 tours sans grainer les pneus. Ça va être le grand défi."

George Russell (Mercedes)

"Tu peux rouler plus lentement pour gérer les pneus, mais tu te fais attaquer par derrière. Mais ça m'est arrivé d'avoir les pneus avant grainés lors d'un run, et dans le run suivant ce sont les pneus arrière. Et c'est vraiment sur le fil du rasoir. Ferrari semble être dans une autre dimension. Ils n'ont eu aucun graining, et ils sont super rapides avec beaucoup de carburant."

"En même temps, au fur et à mesure que la piste gagnera en adhérence demain, peut-être que l'on verra du graining dans le premier relais, mais pas dans le second et le troisième, car la piste va probablement être trois secondes plus rapide dans les derniers tours par rapport aux premiers. Sûrement encore plus. Parce qu'il n'y a pas de courses annexes, rien. La piste va être un désastre lors des cinq premiers tours de course."

"Le gros problème ici à Las Vegas, c'est évidemment la température froide. Il y a ces très longues lignes droites, alors la température de surface [des pneus] devient très froide. Et quand on freine fort et qu'on impose beaucoup de force au pneu, il graine instantanément. Là, je ne sais pas du tout quelle approche on doit adopter. Et je pense que personne ne le sait."

Quant à Hamilton, il n'est pas particulièrement enthousiasmé par la course à venir. "On a tous peu d'aileron. Alors il va y avoir beaucoup de dégradation, peut-être plus qu'on ne s'y attend. [Presque] personne n'a encore roulé en pneus durs. Max [Verstappen] a deux trains de durs et de mediums, on en a un de mediums et deux de durs. Ça va être une longue course, et gérer la dégradation sera vraiment crucial, à mon avis", conclut-il.

Propos recueillis par Adam Cooper