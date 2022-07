Russell : La FIA et les pilotes doivent être plus ouverts d'esprit

Plusieurs choses dans la vie sont inévitables : la mort en fait partie, les débats sur les limites de piste en F1 aussi. Cela fait des années que les discussions entre les pilotes et les arbitres du championnat vont bon train, les deux parties peinant à se mettre d'accord sur ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas.

Le changement de Règlement Technique a permis une courte trêve puisque les F1 de 2022, plus rigides et plus lourdes, sont plus facilement déstabilisées. Néanmoins, les vibreurs aplatis du Grand Prix d'Autriche ont remis une pièce dans la machine : tout au long du week-end, la FIA a scruté attentivement les pilotes allant au-delà de la ligne blanche et n'a pas hésité à distribuer des pénalités lorsqu'elle les jugeait nécessaires.

George Russell, qui préside le GPDA, l'association des pilotes, ne veut toutefois pas complètement blâmer son camp ou celui de la F1. Si les limites de piste représentent un problème, la modification des circuits en est la solution.

"Je pense que le directeur de course a un travail très difficile et, en fin de compte, le travail du directeur de course est de faire respecter les règles", explique le pilote Mercedes. "Maintenant, est-ce que les règles sont correctes pour cette génération actuelle de voitures ? Au final, tout doit évoluer et pour moi, il faut aller à la racine du problème, qui est les circuits."

"On ne peut pas avoir des pilotes qui vont au large et font ce qu'ils veulent. Lorsque l'on va en Autriche et que ces vibreurs sont aussi plats que des pancakes, il faut que l'on se fie à une ligne blanche. Mais une fois dans la voiture, on ne peut pas sentir une ligne blanche. [...] Tant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'en ce moment, nous travaillons ensemble pour y parvenir, or nous n'y sommes pas encore pour l'instant."

Eduardo Freitas et Niels Wittich, les directeurs de course FIA.

Mais en tendant le micro à d'autres acteurs de la grille, l'on obtient des réponses un peu plus enflammées. Au Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen n'a pas hésité à qualifier Niels Wittich et Eduardo Freitas, qui se relaient au poste de directeur de course cette saison, de "bornés".

Là encore, Russell met de l'eau dans son vin en expliquant que s'il y a un besoin d'être plus ouvert d'esprit en F1, cela concerne non seulement les arbitres mais aussi les pilotes : "Je pense que [les directeurs de course] font un bon travail en suivant le règlement à la lettre. Mais parfois, les choses doivent évoluer. Et je pense que nous avons tous besoin de faire preuve d'ouverture d'esprit, pas seulement le directeur de course. Nous devons travailler ensemble sur ce sujet et nous devons faire évoluer ce règlement."

"Ce n'est pas parce qu'il y a un règlement qu'il est le bon. Par exemple, avec mon incident avec Checo [Pérez] la semaine dernière [au GP d'Autriche], si l'on suit le règlement à la lettre, j'étais en tort et je méritais la pénalité. Mais dès qu'il a tourné depuis l'extérieur, il était devant moi et il a tourné, je savais que j'allais sous-virer vers lui. Je ne pouvais rien faire de plus. La course est très dynamique, je ne veux pas dire qu'il faut regarder au cas par cas mais ce n'est pas aussi simple que de dire 'c'est ce qui est dit dans le règlement et c'est ce à quoi nous allons nous tenir quand il s'agit d'une bataille'."

Propos recueillis par Adam Cooper