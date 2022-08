Russell se "frottait les mains" en début de course mais a déchanté

George Russell n'est pas parvenu à transformer l'essai au Grand Prix de Hongrie. Le pilote Mercedes, qui avait signé sa première pole position samedi, a manqué une occasion de décrocher sa première victoire ce dimanche. Russell avait pourtant pris un bon envol et creusait l'écart sur les pilotes Ferrari en début d'épreuve. Toutefois, l'amélioration des conditions sur la piste, associée à des arrêts précoces en réaction à la stratégie de Ferrari, a mis le Britannique en difficulté en fin de parcours.

"Quand j'étais sur la grille avec les [pneus] tendres et que tout le monde était en mediums lorsqu'il s'est mis à bruiner, je me frottais les mains", a-t-il confié sur Sky Sports. "Après quatre tours, nous avions bâti une avance de trois secondes mais, malheureusement, la pluie s'est arrêtée, le tendre n'était plus le meilleur pneu et [les pilotes] en mediums ont commencé à se rapprocher."

"Nous nous sommes arrêtés assez tôt lors des deux relais pour gérer les Ferrari et réagir [à leur stratégie]. Malheureusement, ça nous a bien compromis quand la pluie est revenue [dans les derniers tours] et que nous étions sur des pneus mediums très usés en essayant de contenir Carlos [Sainz] et Lewis [Hamilton], qui étaient sur des pneus tendres neufs."

Dans l'incapacité de suivre le rythme de Max Verstappen, qui a pris l'avantage dans son troisième relais avec un undercut, Russell a également vu son coéquipier Lewis Hamilton le dépasser. Le Britannique a donc coupé la ligne en troisième position, soit un recul de deux places par rapport à sa position de départ. Mais même si la victoire lui a échappé, Russell a estimé que son équipe n'avait commis aucune erreur ce dimanche.

"C'est ça la course, on ne peut pas anticiper tous les scénarios. Nous avons fait tout ce qu'il fallait en tant qu'équipe, ça pouvait aller dans un sens ou dans l'autre. Si la pluie était restée avec nous pendant, disons, dix minutes de plus au début de la course, nous aurions creusé l'écart et n'aurions pas eu besoin de nous arrêter si tôt. Dans ce cas, les deux derniers relais avec les mediums auraient été meilleurs", a-t-il conclu.