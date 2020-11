Russell : Hamilton m'a aidé à devenir un meilleur pilote

Désormais au firmament de sa discipline, avec sept Championnats du monde remportés, Lewis Hamilton est plus que jamais une figure vers laquelle les yeux des jeunes aspirants pilotes dans le monde vont se tourner naturellement lorsqu'il s'agira de s'inspirer. Cela est particulièrement vrai en Grande-Bretagne, pays natal du pilote Mercedes et à grande tradition de sport auto.

Aujourd'hui, le contingent de pilotes britanniques en Formule 1 est au nombre de trois, Hamilton étant accompagné par les prometteurs Lando Norris (21 ans) et George Russell (22 ans). Ce dernier a eu l'opportunité de côtoyer de près le #44 quand il faisait ses classes au sein du programme de jeunes pilotes Mercedes, avant d'arriver sur la grille par le truchement de l'écurie Williams à partir de 2019. Et cela lui a ouvert les yeux sur la quantité de travail abattue par son compatriote.

"Personnellement, je suis à court de superlatifs pour Lewis", a-t-il déclaré dans un podcast du site officiel de la F1. "Je pense que tout le monde sait à quel point il est génial, même quand il était deux fois et trois fois Champion du monde. Mais pour moi, quand j'ai rejoint Mercedes et que je l'ai vu travailler de mes propres yeux, j'ai su qu'il ne s'appuyait pas uniquement sur son talent naturel."

"Il ne se réveille pas le dimanche matin en sautant dans la voiture et en étant le plus rapide. Il déploie des efforts considérables, dont je ne pense pas qu'on lui reconnaisse vraiment le mérite. Cela a énormément renforcé mon respect pour lui. Et il travaille sur les plus petits détails, juste pour exceller et avoir ce petit plus."

Désormais âgé de 35 ans, du haut de ses 14 saisons et 264 Grands Prix d'expérience, Hamilton connaît, pour s'être heurté à certains, les écueils de la discipline. Après la sortie de piste sous Safety Car de Russell lors du GP d'Émilie-Romagne, il a été de ceux qui ont adressé un petit mot au Champion F2 2018. "Je lui ai parlé, en fait, après Imola, et il m'a adressé des mots incroyablement sages, du genre 'je suis là si tu en as besoin', vraiment", a expliqué Russell.



"J'ai beaucoup appris de lui juste en assistant [aux] débriefs, en apprenant ce qu'il recherche pour rendre la voiture plus rapide et ce sur quoi il travaille au niveau du style de pilotage, ce qui m'a en fait aidé à devenir un meilleur pilote de course lors des 18 derniers mois. J'ai compris ce que je devais faire pour rendre ma voiture plus rapide, et j'ai compris ce que Lewis faisait. Il fixe la référence actuellement : un pilote incroyable, un gars incroyable et j'ai juste énormément de respect pour lui."

Related video