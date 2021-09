Russell a été informé de la décision de Mercedes avant Spa

Le silence est de rigueur, mais les pilotes connaissent leur avenir. Comme on l'a compris depuis le week-end dernier à Spa-Francorchamps, George Russell et Valtteri Bottas sont tous les deux au courant de la décision prise par Mercedes pour la saison 2022. Néanmoins, Toto Wolff assume le fait de ne pas officialiser l'identité du futur coéquipier de Lewis Hamilton, insistant sur sa volonté de garantir un avenir aux deux pilotes avant de faire une annonce.

C'est donc tout naturellement que George Russell a, ce jeudi à Zandvoort, fait savoir qu'il n'avait "aucune nouvelle" à donner concernant sa situation l'année prochaine. Les spéculations se poursuivent, avec un avantage donné au Britannique tandis que le nom de Valtteri Bottas circule chez Alfa Romeo ou Williams.

Auteur dimanche dernier de son premier podium en Formule 1 dans des circonstances très particulières, George Russell ne peut que confirmer qu'il n'est plus dans l'incertitude. Et c'était déjà le cas avant les événements du Grand Prix de Belgique.

"En l'état actuel des choses, je n'ai vraiment rien à vous annoncer", assure-t-il. "La situation est la même qu'à Spa la semaine dernière. Oui, je sais où je piloterai l'année prochaine." Quand en a-t-il été informé ? "Verbalement, avant Spa", répond-il après une longue hésitation.

"Comme je l'ai dit, je ne viens pas devant vous pour mentir et ne pas dire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a rien à annoncer, mais je suis au courant de la situation et de là où je piloterai l'an prochain, et j'ai été informé avant Spa, juste avant Spa."

Chaque jour qui passe va dans le sens d'une promotion de George Russell chez Mercedes pour faire équipe avec Lewis Hamilton. Ce dernier, qui a toujours insisté sur la qualité de sa collaboration avec Valtteri Bottas, est toutefois prêt à accueillir son compatriote en 2022 s'il est bien l'heureux élu.

"Je pense que ce serait bien", estime-t-il. "Franchement, je pense qu'il sera bon. Je pense que George est un pilote incroyablement talentueux, clairement. Je dirais que le seul moment fort de la semaine dernière, c'était son tour en qualifications ; c'était impressionnant. Je pense qu'il est humble, qu'il a une excellente approche. Naturellement, j'imagine que le fait qu'il soit britannique aiderait en matière de communication."

"En ce moment, naturellement, je dois être super solidaire du coéquipier que j'ai. C'est pourquoi je soutiens toujours Valtteri, car nous avons une mission à accomplir dans l'immédiat. Aucun de nous ne peut gagner le championnat seul. Nous devons le faire collectivement, non ? George, c'est l'avenir, il est l'un de ceux qui feront le futur de la F1. Je pense qu'il a déjà montré un pilotage incroyable, et je suis sûr qu'il continuera à grandir. Alors où mieux le faire que dans une grande équipe comme celle-ci, ou n'importe quelle équipe dans laquelle il ira ?"