Russell intrigué par le resurfaçage de la piste à Monza

Pour l'édition 2022 du Grand Prix d'Italie de Formule 1, le circuit de Monza a procédé à des travaux sur sa piste, en regoudronnant notamment ses deux chicanes ainsi que la Variante Ascari. Néanmoins, ce n'est pas tout le tarmac dans sa largeur qui a été renouvelé mais uniquement la trajectoire habituellement empruntée par les coureurs.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, George Russell a fait part de ses doutes quant à la potentielle différence d'adhérence qui pourrait apparaître entre les portions resurfacées et celles plus anciennes. Le pilote Mercedes est également préoccupé par l'impact que ce nouveau tarmac aura sur ses pneumatiques.

"C'est très unique parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, ils n'ont resurfacé que la trajectoire optimale, donc ils n'ont pas refait tout le circuit", a-t-il indiqué. "Ils n'ont pas entièrement resurfacé [la piste] de gauche à droite, seulement quatre mètres en largeur probablement."

"Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner pour la course, s'il y a deux types d'asphaltes différents, s'il y a plus ou moins d'adhérence en étant à l'extérieur ou à l'intérieur. Nous devrons donc attendre de voir comment ça se passera, je vais certainement essayer d'aller au large pour me faire une idée. Mais en général, les circuits lisses ne nous aident pas, parce qu'avec ce tarmac très rugueux et ouvert, beaucoup d'énergie passe dans les pneus, ils sont beaucoup sollicités. Au contraire, ça va probablement jouer contre nous."

Aux Grands Prix de Belgique et des Pays-Bas, les Mercedes W13 ont pu s'illustrer en ligne droite en bénéficiant d'une bonne vitesse de pointe, qui restait néanmoins inférieure à celle de Red Bull. Et puisque Monza est majoritairement composé de lignes droites, Russell pense que les qualités de sa voiture pourront l'aider à prétendre à la victoire, ou du moins à se battre contre Ferrari pour les places d'honneur.

"Je pense que [notre vitesse de pointe] est la seule chose qui nous permettra d'avoir une chance de gagner cette course", a-t-il ajouté. "Red Bull sera plus rapide en termes de vitesse pure, ils sont dans un fauteuil, sans aucun doute. Je pense que nous avons une bonne opportunité de nous battre avec Ferrari."

"À Zandvoort, nous avons eu un très bon rythme mais c'était la stratégie qui nous avait donné l'opportunité de nous battre pour la victoire, ce n'était pas nécessairement la vitesse pure. Les pneus se comportent bien avec la voiture et nous la gérons très bien. […] Je pense que la stratégie sera plus simple [à Monza]. Aucune équipe ne voulait s'arrêter au stand l'an dernier. C'est toujours stimulant quand c'est très serré entre [des stratégies] à un et deux [arrêts], ou à deux et trois [arrêts]. C'est là que les courses sont les plus palpitantes."