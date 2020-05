Russell "un peu jaloux" de voir ses amis dans des top teams

Pour la saison 2021 de Formule 1, la Scuderia Ferrari a pris la décision de remplacer Sebastian Vettel par Carlos Sainz, de sept ans son cadet, qui sera aligné aux côtés de Charles Leclerc, lui-même trois ans plus jeune que l'Espagnol. C'est une approche inédite de la part de la Scuderia, qui n'a pas pour habitude de faire confiance aux jeunes pilotes. Elle a toujours eu au moins un Champion du monde dans ses rangs depuis l'arrivée de Michael Schumacher en 1996, à l'exception de la saison 2007, où étaient associés Felipe Massa et un Kimi Räikkönen qui allait être couronné cette année-là.

Avec Max Verstappen et Alexander Albon chez Red Bull et Lando Norris chez McLaren également, George Russell voit des pilotes qu'il a régulièrement côtoyés en karting et en formules de promotion jouir de monoplaces bien plus compétitives que sa Williams, cantonnée au fond de grille l'an passé.

"Nous sommes tous jeunes, nous voulons tous avoir cette carrière réussie, des courses et des victoires, tout de suite", déclare Russell dans un Instagram Live avec Sky Sports F1. "Même Nico Rosberg, je ne sais pas quel âge il avait quand il a remporté sa première course, combien d'années il a passé en Formule 1, mais si nous faisons le job et sommes performants, nous aurons tous notre chance."

"C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Voir mes potes dans des voitures capables de remporter le championnat, c'est quelque chose dont je suis forcément un peu jaloux, car je veux moi aussi tenter de me battre pour la victoire. Néanmoins, je sais que tant que je suis performant et que je continue de faire mon travail au mieux, cette opportunité viendra, que ce soit l'an prochain, dans deux ans, dans cinq ans ou dans dix ans. Elle devrait venir." Russell est sous contrat avec Williams jusqu'à fin 2021 mais demeure l'un des protégés de Mercedes, dont il peut briguer un baquet à long terme.

Le Britannique reconnaît en tout cas avoir été au courant des transferts qui se tramaient en coulisses avant qu'ils ne soient officialisés. "Il est possible que je l'aie su un peu en avance ! Cela m'a un peu surpris au début, mais cela a du sens. Pour les écuries comme Ferrari, il faut commencer à penser à l'avenir. Charles [Leclerc] et Carlos [Sainz] pourraient composer leur duo dans les cinq, six, sept prochaines années. Dans n'importe quelle organisation, c'est de stabilité qu'ont besoin les gens. Deux super pilotes côte à côte, et pareil avec Lando [Norris] et Danny [Ricciardo chez McLaren]."

"Je trouve ça super, à vrai dire. Je pense que mélanger les choses, c'est super pour les fans, c'est super pour les médias, ils adorent ça. Il est clair que c'est super pour les jeunes loups de la F1 : il y a maintenant deux jeunes chez Ferrari, deux jeunes chez Red Bull, il y a Lando chez McLaren."

Après une année d'apprentissage aux côtés de Carlos Sainz, dont c'était la cinquième campagne en Formule 1, Lando Norris sera donc associé en 2021 à un pilote au talent encore plus reconnu, Daniel Ricciardo, ce que Russell voit d'un très bon œil.

"Que Daniel aille chez McLaren va être bon pour Lando, il va savourer ce défi. Avec un coéquipier vraiment compétitif à ses côtés, je pense que Lando est dans une situation gagnant-gagnant, c'est génial pour lui. Daniel a encore un certain nombre d'années devant lui. Lando et lui pourraient également rester chez McLaren pendant quatre, cinq ou six ans. Tout prend sens quand on voit les choses comme ça. C'est simplement enthousiasmant pour la F1", conclut l'Anglais.

