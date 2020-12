Russell juge ses temps des essais libres "un peu décevants"

Pour sa première sortie avec la Mercedes W11, George Russell s'est hissé au sommet de la feuille des temps des EL1 et des EL2 du GP de Sakhir ce vendredi. Forcément, la première impression laissée par le jeune Britannique est très bonne.

Il a devancé son équipier Valtteri Bottas de trois dixièmes en EL1, même si le Finlandais souffrait de problèmes de fond plat, alors qu'en EL2 l'écart est monté à six dixièmes mais le #77 a signé un temps de 54'506 annulé pour un léger passage hors piste au virage 8, et c'est donc sa meilleure marque en pneus durs qui a compté.

Russell ne veut pas s'emballer, d'autant qu'il est plus en souffrance sur les relais de course. "Je pense que les temps au tour sont un petit peu décevants pour l'instant, et pas une véritable représentation du rythme", a-t-il ainsi expliqué.

"J'ai trouvé que les EL2 n'ont pas été une super séance pour moi. J'ai eu du mal surtout avec beaucoup d'essence, et au final ce sera la clé dimanche. [J'ai] encore beaucoup de travail à faire pourêtre à l'aise dans la voiture, avec le set-up, pour faire des améliorations, car je pense que demain ça va être une autre histoire."

Russell estime que Bottas reste intrinsèquement plus rapide que lui, puisqu'il juge que le temps gagné par le passage hors piste au virage 8 en EL2 était minime. "Juste parce que j'ai été le plus rapide aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce sera le cas demain."

"Verstappen était incroyablement rapide sur les longs relais, Valtteri était le plus rapide en EL2 mais son tour a été supprimé. Il n'a probablement gagné qu'un demi dixième honnêtement, donc j'ai probablement un dixième et demi de retard sur Valtteri avec peu d'essence. Mais on verra, nous progressons."

Concernant son installation dans le cockpit, lui qui est plus grand d'une douzaine de centimètres par rapport à Lewis Hamilton, il est optimiste en vue de la course même si la journée n'a pas été simple. "Je suis déjà assez malmené et couvert de bleus pour être honnête. Nous avons déjà fait le tour de ce qui doit changer. Ce n'est pas le travail de quelques minutes. Nous modifions le baquet ici et là, nous travaillons dur avec les gars pour essayer d'améliorer cela pour dimanche. Mais je suis sûr que ça ira bien."

Related video