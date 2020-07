Russell et Latifi resteront chez Williams en 2021

Quels que soient les événements des semaines à venir, une certaine stabilité sera assurée chez Williams, qui conservera un duo de pilotes inchangé. Lors de la traditionnelle conférence de presse du jeudi, avant le Grand Prix de Hongrie à Budapest, George Russell et Nicholas Latifi ont eux-mêmes confirmé qu'ils poursuivraient sous les couleurs de l'écurie de Grove en 2021.

Le pilote britannique dispose d'un contrat pluriannuel avec Williams et son avenir dépend avant tout des choix de Mercedes, dont il est le protégé. Cette confirmation va donc dans le sens des informations du début de semaine, selon lesquelles Valtteri Bottas conservera quant à lui son baquet au sein de l'écurie allemande.

"Je resterai chez Williams en 2021", a annoncé Russell, assurant pour sa part que Williams avait tout fait pour le conserver. "Je veux bâtir quelque chose sur l'an dernier et sur cette année. Je ne suis pas déçu du tout par Mercedes. Ils ne pouvaient rien faire de plus. Claire était très ferme dans sa décision, elle n'était pas prête à me laisser partir. Et puisque j'ai un contrat avec Williams, je dois respecter cette décision. Je suis donc ici, je ferai tout ce que je peux pour Williams cette année et l'an prochain, puis nous verrons ce que l'avenir nous réserve."

Concernant Latifi, qui débute cette année en F1, la pression des résultats sera moindre avec là aussi une confirmation précoce. Le Canadien a fait savoir qu'il serait toujours chez Williams l'an prochain. "J'ai un contrat pluriannuel avec l'équipe", a-t-il rappelé.

L'équipe dirigée par Claire Williams a enclenché fin mai un processus de recherche d'investisseurs, qui pourrait même aller jusqu'à une vente partielle ou totale de ses actifs. Cependant, le duo de pilotes est confirmé y compris dans le cas d'un changement de mains.