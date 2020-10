Pour Russell, les limites de piste seront un problème à Portimão

Le circuit de Portimão a deux options pour son premier virage, et la F1 a choisi d'utiliser celle du virage à droite rapide au lieu d'un complexe droite-gauche-droite qui s'apparente au premier enchaînement du circuit de Sakhir, à Bahreïn. George Russell a roulé sur la seconde configuration en F3, après qu'il a été découvert que les pilotes abusaient des limites de piste en allant au large dans la première et plus rapide version de ce premier virage.

En dépit de ses inquiétudes, le Britannique, qui est un des rares pilotes à avoir récemment pu arpenter la piste portugaise dans une F1 récente en avril 2017 en compagnie de Nicholas Latifi, est impatient de disputer l'épreuve. "Je suis vraiment impatient. C'est un circuit spectaculaire, qui ondule beaucoup, beaucoup de virages à l'aveugle, ce qui est super et ajoute beaucoup de caractère."

"Bien sûr, il faut attendre de voir ce qu'il en sera avec une voiture contemporaine, et comment les choses vont se passer. Nous pourrions avoir des problèmes de limites de piste au premier virage, qui seront, je l'espère, rectifiés avant de nous y rendre. Je sais qu'il y avait eu un problème en F3. Nous avons eu un week-end de course en F3 en 2015, et le jeudi nous avions une journée d'essais, avec le virage 1 rapide, que nous aurons en F1."

"Mais tout le monde enfreignait les limites de piste, donc ils ont en fait adopté une sorte d'épingle à cheveux, qui était très sympa. En fait, je suis surpris que nous n'ayons pas choisi cette boucle, car pour la course il aurait été mieux d'avoir un virage plus lent à la fin d'une longue ligne droite. Mais néanmoins, je suis excité d'y aller et intrigué par le challenge auquel nous allons faire face avec l'équipe."

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, reconnaît que les limites seront sans doute un problème sur le Circuit de l'Algarve, et pas seulement au premier virage. "Concernant les limites de piste, le virage 1 n'est pas le seul endroit où il y aura des possibilités. Cependant, nous avons mis en place des éléments pour essayer de gérer cela du mieux possible pour le GP."