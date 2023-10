Russell a manqué de carburant lors de la course d'Austin

Au Grand Prix des États-Unis, pendant que Lewis Hamilton disputait la victoire à Max Verstappen (avant d'être disqualifié pour une usure excessive du patin), George Russell a connu une course bien plus discrète. Cinquième sur la grille de départ, le jeune Anglais n'est pas parvenu à se mêler à la lutte aux avant-postes et n'était que septième sous le drapeau à damier, même s'il a hérité du top 5 après l'exclusion de Hamilton et de Charles Leclerc du classement définitif.

Malgré les évolutions manifestement efficaces apportées à la Flèche d'Argent, il semble que Russell ait cruellement manqué de vitesse sur le Circuit des Amériques. Or, le pilote Mercedes révèle que son rythme était lié à un déficit de carburant, qui l'a contraint à faire du lift-and-coast en bout de ligne droite.

"Les évolutions marchaient vraiment bien et les performances l'ont clairement montré", commente Russell. "On avait des limitations de mon côté : je n'avais pas suffisamment de carburant et j'ai dû le gérer pendant la moitié de la course. Cela m'a vraiment mis en difficulté. Mais dans le dernier relais, on a attaqué et on avait probablement le rythme le plus compétitif, ce qui est de bon augure pour la fin de la saison."

Les chiffres corroborent l'analyse de Russell : relégué à 32 secondes du leader Verstappen après son dernier arrêt au stand, il était remonté à 25 secondes à l'arrivée. C'est de bon augure pour la suite des événements, notamment pour un Grand Prix de Mexico où l'optimisme ne règne pas chez Red Bull.

"Je dirais que ce circuit nous convient mieux que les Austin, Qatar et autres Japon, où l'on était quand même assez compétitifs", estime Russell quant à l'Autódromo Hermanos Rodríguez, avec ses virages lents et la faible densité de l'air liée à l'altitude. "Je ne dirais pas que nos espoirs sont élevés, mais ça devrait convenir légèrement mieux. Il y a une petite inconnue avec le composé C5 cette année par rapport au C4 l'an dernier, mais on est optimistes pour les deux prochaines courses."

Propos recueillis par Jonathan Noble